محافظ بني سويف : غلق جميع المحال العامة من العاشرة مساءً باستثناءات

كشف الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف الأربعاء، عن بدء غلق جميع المحال العامة بالمحافظة من العاشرة مساء مع وضع استثناءات ضمن تدابير مواجهة انتشار فيروس كورونا .

وقال محافظ بني سويف في اتصال هاتفي مع برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى: “بدأنا من أمس إغلاق كافة المحالات العامة باستثناء الصيدليات والأفران من العاشرة مساء حتى السادسة صباحا”.

وأضاف: “كل المحال العامة تغلق باستثناء الصيدليات والأفران ومحال البقالة وتم منع التجمعات والأسواق العشوائية”.

وتابع: “المحافظة ارتأت التدرج في تطبيق الإجراءات الاحترازية اتساقا مع السلم الاجتماعي ومراعاة للبعد الاقتصادي لأن العمالة اليومية هي اللي هتتأثر بهذا القرار”.

وقال محافظ بنى سويف : “منذ تطبيق القرار امبارح فيه جولات نزلت مع مسؤولي المحافظة للتأكد من تطبيق القرار وتم غلق عدد من القهاوي.تم تخفيض العمالة الموجودة في الأماكن الحكومية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء”.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأيام الأخيرة إجراءات احترازية واسعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا .