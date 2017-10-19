محافظ بنى سويف يسلم عقود تعيين 21 شابًّا بحديد المصريين

أحمد اللاهونى قررت مجموعة حديد المصريين تعيين 21 شابًّا وفتاة من ذوى القدرات الخاصة للانضمام كموظفين بالمجموعة، وتم تسليمهم عقود التعيين فى ديوان عام محافظة بنى سويف، بحضور المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، وعرفان على شافعى مدير مديرية القوى العاملة ببنى سويف، وشريف الدغيدى المدير الإدارى بمص

أحمد اللاهونى



قررت مجموعة حديد المصريين تعيين 21 شابًّا وفتاة من ذوى القدرات الخاصة للانضمام كموظفين بالمجموعة، وتم تسليمهم عقود التعيين فى ديوان عام محافظة بنى سويف، بحضور المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، وعرفان على شافعى مدير مديرية القوى العاملة ببنى سويف، وشريف الدغيدى المدير الإدارى بمصنع حديد المصريين ببنى سويف، وتامر سعيد مدير موارد بشرية بالمجموعة.

وسلم المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، العقود للشباب وهنأهم على التعيين بمجموعة حديد المصريين، مشيدًا بدور وزارة القوى العاملة فى توفير فرص العمل بالقطاع الخاص للشباب المصرى، متمنيًا لهم بداية حياة جديدة وكريمة في ظل جهود الدولة المتواصلة للارتقاء بمستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا والبسيطة.

وأشار المحافظ إلى أن بني سويف تسير بخطوات مدروسة نحو توفير متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، وإتاحة الفرص والمتطلبات اللازمة لاندماجهم في المجتمع وممارسة حياتهم بشكل شبه طبيعي، بالإضافة إلى الاستفادة من قدراتهم الخاصة في بناء والارتقاء بالوطن، مؤكدًا أن الاهتمام بهذه الفئة له أولوية فى خطة عمل الدولة فى المرحلة الحالية، خاصة في ظل مبادرة الرئيس السيسى بإطلاق 2018 عام ذوى القدرات الخاصة.

وأكد المحافظ سعيه لزيادة نسبة التشغيل من ذوى القدرات الخاصة في المصانع والشركات القائمة على أرض المحافظة لاستثمار إمكانياتهم وقدرتهم على البذل والعطاء، وتقديم كل الرعاية والحماية والاهتمام باعتبارهم فئة قادرة على الإنتاج ولديهم من الإرادة والتحدى ما يدفعهم للعمل.

من جانبه أوضح عرفان شافعي، مدير القوي العاملة، أن المديرية رشحت العدد المطلوب للعمل من الأشخاص ذوي الإعاقة ممن تقدموا بطلبات لخدمة المواطنين بالمحافظة لتحديد الأكثر احتياجًا، وتم التنسيق تنفيذًا لتوجيهات المحافظ مع مجموعة حديد المصريين والتي أبدت استعدادها لتوفير فرص عمل لهذه الحالات وتوقيع عقود عمل لهم والتأمين عليهم ومنحهم كل الحقوق القانونية، في إطار التزام الشركة باستيفاء نسبة الـ5% للمعاقين من إجمالي العاملين بالمنشأة والتي أقرها القانون.