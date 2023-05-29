محافظ الوادي الجديد: تصدير التمور لأكثر من 18 دولة وننتج ما يتعدى مليون طن قمح سنويا

كشف اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن تصدير التمور لأكثر من 18 دولة، منها روسيا، وكندا، وأستراليا، وإندونيسيا، مضيفًا “تكلفة البنية الأساسية فى محافظة الوادى الجديد تعدّت 70 مليار جنيه، ونصف مليار جنيه لتغطية شبكة الاتصالات، لتوفير للمستثمر الزراعي الاتصالات والتواصل مع ذويهم وجلب المزيد من الاستثمارات، والمحافظة تنتج سنويًّا ما يتعدى مليون طن بطاطس، ومليون طن قمح”.

وقال: “وصلنا حتى الآن إلى 4 ملايين نخلة، وفى عام 2024 متوقع نصل إلى 5 ملايين نخلة، وعام 24/ 25 سيكون الوادى الجديد الأكثر إنتاجًا للتمور الجيدة، مع الحفاظ على الصنف الصعيدى“.

وأضاف اللواء محمد الزملوط أن المحافظة قائمة على الزراعة والرى، لافتًا إلى أن كل تنفيذي سيقوم بالرد على توصيات لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بناء على الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة فى شهر ديسمبر الماضى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الاثنين؛ لمناقشة ملاحظات اللجنة عن الزيارة الميدانية التي قامت بها لمحافظة الوادي الجديد، خلال الفترة من 22 إلى 25 من شهر ديسمبر 2022، بحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وتابع محافظ الوادى الجديد أن المحافظة العزيزة من أرض مصر تحظى بمكانة لدى قلوب الجميع، وحصلت المحافظة على أحسن مركز وقرية ومحافظة فى التميز الحكومى، وأحدث مدارس موجودة فى مصر فى المحافظة، وهذا يؤكد ما تحظى به المحافظة من اهتمام كبير بالمحافظة على مدار السنوات الأخيرة انعكس على مستوى الخدمات الموجودة في المحافظة.