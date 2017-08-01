محافظ المنيا يدرس تحديث الخريطة الاستثمارية والفرص المتاحة

المال – خاص استقبل عصام البديوى محافظ المنيا وفد وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، حيث بحث الطرفان تحديث الخريطة الاستثمارية للمحافظة والفرص المتاحة وكذلك المناطق الاستثمارية بهدف تيسير الإجراءات للمستثمرين.



ضم الوفد الدكتور مالك أنس مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتورة جيهان يحى المستشار الإعلامى للوزيرة ويحى نصار عضو فريق إعداد الخريطة الاستثمارية للجمهورية، كما حضر اللقاء من المحافظة ممثلى إدارات الاستثمار والمنطقة الصناعية والتخطيط وأملاك الدولة ومركز معلومات التنمية المحلية والوحدة الاقتصادية.



ناقش المحافظ الإجراءات التى تمت بشأن مركز خدمات المستثمرين والموقع المخصص له بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة ، كما استعرض دور ومهام اللجنة التى تم تشكيلها لتحديد موقع خاص بإنشاء مدينة استثمارية لصناعة وشق أحجار الرخام على طريق الشيخ فضل /رأس غارب وإعداد تقرير مفصل بما تم اتخاذه من إجراءات فى هذا الشأن.



تناول اللقاء أيضا الخريطة الاستثمارية للمنيا والتى تم إعدادها وإرسالها للوزارة والتى تشمل بيانات كاملة حول مساحات الأراضى ونوع وطبيعة واستخدام ونشاط الأراضى وموقعها ومكانها والمزايا التنافسية بالمحافظة من خلال تحديد ثلاث مزايا تنافسية لإقامة مناطق استثمارية يقام بكل منطقة مجمع متكامل يضم المنتج والصناعات المغذية له والبيانات التفصيلية للمنطقة الصناعية المقترحة بناحية الشيخ فضل بمركز بنى مزار.



هذا وقد تفقد الوفد عقب اللقاء الأماكن المقترحة لإنشاء مقر كمركز لخدمة المستثمرين بالمنطقة الصناعية، كما تجول بأرض المدينة النسيجية والتى سيتم إعلانها منطقة حرة ومركزا للمؤتمرات بالطريق الأوسط للمنيا الجديدة.

