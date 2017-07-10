محافظ المنيا يبحث مشكلات العمالة المؤقتة فى الزراعة

المال ـ خاص

كلف عصام البديوى محافظ المنيا، إدارة التفتيش المالى والإدارى بديوان عام المحافظة، ببحث مشكلة عدد من العاملين المؤقتين بمشروع تكليف الإنتاج الزراعى التابع لمديرية الزراعة، وذلك بالتنسيق مع إدارة شئون العاملين لإيجاد حل للمشكلة وعرض النتائج التى تم التوصل لها لاتخاذ اللازم.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيرى الذى عقده المحافظ لليوم الثانى على التوالى لتلبية احتياجات المواطنين ومحاولة إيجاد آليات لحل مشكلاتهم، وذلك عقب عرضها على إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

كما وافق المحافظ خلال اللقاء على صرف مساعدة مالية لإحدى الحالات الإنسانية من صندوق خدمات المحافظة، موجهاً إدارة خدمة المواطنين بإجراء بحث ميدانى لعدد من الأسر الأكثر احتياجا والتى تقدمت بطلبات للحصول على مساعدات مالية لتحمل نفقات العلاج ومواجهة صعوبات الحياة.

كما كلف المحافظ وكلاء وزارة الصحة والتربية والتعليم ببحث كل الطلبات المقدمة والخاصة بالنقل أو الانتداب أو الحصول على أجازات بدون مرتب فى ضوء القواعد المنظمة لذلك.

وأكد المحافظ انه لن يسمح بأى تقاعس أو إهمال فى متابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة خلال هذه اللقاءات لتلبية مطالب المواطنين، لافتاً إلى أن هذه اللقاءات تهدف لوضع الحلول العاجلة بكل شفافية ومصداقية، مشدداً على ضرورة التجاوب المباشر من قبل رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى مع المواطنين من خلال العمل الميدانى والاستماع إلى مشاكلهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها فورًا.