محافظ المنوفية: انتهاء تنفيذ 296 مصنعًا بالسادات في 2018

عمر سالمأكد الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، أنه سيتم تسليم عقود للمستثمرين للمضي قدماً نحو تشجيع الاستثمار لبناء الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.وقال عبدالباسط، على هامش تسليم عقود 296 مصنعًا بمدينة السادات، اليوم السبت، إن مدينة السادات من أعظم وأكبر المدن الصناعية بمصر، وتقوم

عمر سالم

أكد الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، أنه سيتم تسليم عقود للمستثمرين للمضي قدماً نحو تشجيع الاستثمار لبناء الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال عبدالباسط، على هامش تسليم عقود 296 مصنعًا بمدينة السادات، اليوم السبت، إن مدينة السادات من أعظم وأكبر المدن الصناعية بمصر، وتقوم كافة أجهزة الدولة بتشجيع وتنمية الاستثمار، كما نسعى لوضع المزيد من الحوافز لوضعها فى المقدمة، موضحًا أن المدينة تعد الرئة الاقتصادية للدلتا كما تسعي المحافظة لتطويرها لتكون الأولى على مستوي مصر.

وأضاف عبدالباسط أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ 296 مصنعًا قبل نهاية 2018.