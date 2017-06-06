محافظ المركزي ينفي حظر التعامل على الريال القطري

محمد سالم وأمنية ابراهيم: قال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى فى تصريحات لـ «المال»، أمس، إنه لم تصدر أى قرارات بشأن وقف التعامل على الريال القطرى داخل البنوك المصرية، «وأى كلام فى هذا الإطار غير صحيح على الإطلاق»، كما…

محمد سالم وأمنية ابراهيم:

قال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى فى تصريحات لـ «المال»، أمس، إنه لم تصدر أى قرارات بشأن وقف التعامل على الريال القطرى داخل البنوك المصرية، «وأى كلام فى هذا الإطار غير صحيح على الإطلاق»، كما نفى قيام البنوك بوقف التعامل مع نظيرتها القطرية أو تجميد حركة تحويلات المصريين والشركات المصرية العاملة هناك.

وشهدت البنوك المصرية، صباح أمس، حالة من الارتباك بشأن تداول العملة القطرية فى ضوء إعلان مصر ودول أخرى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة إثر توجيه اتهامات لها بدعم منظمات إرهابية.

وقامت مجموعة من البنوك المحلية تصدرها، الأهلى والقاهرة والمصرى الخليجى، بتصفير أسعار بيع وشراء الريال القطرى على شاشات تداول العملات الأجنبية، فى التعاملات الصباحية، قبل أن تعيد التعامل عليها مرة أخرى عقب نفى البنك المركزى وقف التعامل أو تجميد العلاقات مع المصارف القطرية.

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى لـ«المال»، إن مصرفه سمح بتداول الريال القطرى، أمس، عقب فترة تجميد استمرت عدة ساعات بغرض التواصل مع شركات الصرافة القطرية التى يتم تصدير العملة إليها والتأكد من قبولها استمرار العمليات.

وأوضح أن البنوك المصرية تقوم بتصدير فائض العملات الأجنبية يوميًّا إلى بلادها الأم إما بغرض الاستثمار أو البيع، وبالتالى كان لا بد من التأكد من موافقة شبكة الصرافات القطرية التى يتعامل معها البنك الأهلى على قبولها شراء فائض البنكنوت القطرى، وفى ضوء ذلك سمح البنك مرة أخرى بإعادة التعامل على عملة الدولة الخليجية، لافتا إلى استمرار قبول التحويلات من العاملين فى قطر وعدم وجود أى مشكلات فى هذا الإطار.

فيما أكد عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، استمرار مصرفه فى تداول العملة القطرية بيعا وشراء مع العملاء.

وسجل الريال القطرى سعر 4.9 جنيه للشراء و4.96 للبيع، وقال مصرفيون إن التعاملات على العملة القطرية داخل البنوك المصرية ضعيفة للغاية، إذ إن أغلب تحويلات المصريين العاملين فى قطر تأتى بالدولار واليورو.

وكانت مواقع إخبارية مصرية أشارت إلى صدور تعليمات من المركزى بوقف التعامل على الريال القطرى.

وحول تأثير قطع العلاقات مع الدولة الخليجية على بنك قطر الوطنى – الأهلى، استبعد مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزى، تأثر المصرف بالأحداث الجارية على الساحة.

ولفت إلى أن العلاقات المصرية القطرية على مدار الـ4 سنوات الأخيرة شهدت تقلبات حادة وتوترات شديدة، ورغم ذلك لم يتأثر عمل QNB بالبلاد، بل على العكس توسع حجم أعماله بصورة ملموسة وأصبح ضمن أكبر بنوك القطاع الخاص بالسوق المصرفية.

وقال إن «قطر الوطنى» شركة مساهمة مصرية، خاضع لرقابة البنك المركزى، ويتولى إدارته فريق مصرى مميز تمكن من تحقيق أداء متميز بعد تمام عملية الاستحواذ من قبل المجموعة القطرية، ويعتمد هيكله التمويلى على ودائع العملاء المضمونة من قبل البنك المركزى والتى تتجاوز 170 مليار جنيه فى الوقت الحالى، مشيرًا الى أن المركزى لم يرصد حدوث أى عمليات سحب للودائع عبر شبكة وحدات البنك التى تصل إلى 220 فرعًا على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الحديث عن موقف الشريك القطرى بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع بلاده، مبكر وسابق لأوانه، إلا أن ذلك يعود لقرار المساهمين وموافقة البنك المركزى حال اتخاذ أى قرار.

وأكد المسئول، حصول قطر على كامل ديونها المستحقة على مصر بقيمة 8 مليارات دولار على أقساط كان آخرها بقيمة مليار دولار منتصف العام الماضى، وليس لها أى مديونيات قائمة فى الوقت الحالى.