محافظ المركزي يكرم إسماعيل حسن وأعضاء سابقين ببنكى الأهلى ومصر

محمد سالمنظم البنك المركزى المصرى حفلاً لتكريم القيادات المصرفية السابقة والحالية، حضره طارق عامر، محافظ البنك، ونائباه جمال نجم ولبنى هلال، ووكلاء المحافظ والوكلاء المساعدون وعدد كبير من القيادات بالبنك المركزى والقطاع المصرفى.تم خلال الحفل تكريم عدد من أعضاء مجلس الإدارة السابقين بالبنك الأهل



محمد سالم

نظم البنك المركزى المصرى حفلاً لتكريم القيادات المصرفية السابقة والحالية، حضره طارق عامر، محافظ البنك، ونائباه جمال نجم ولبنى هلال، ووكلاء المحافظ والوكلاء المساعدون وعدد كبير من القيادات بالبنك المركزى والقطاع المصرفى.

تم خلال الحفل تكريم عدد من أعضاء مجلس الإدارة السابقين بالبنك الأهلى المصرى وبنك مصر، وإسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق ورئيس بنك مصر إيران سابقاً، وفاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق نظراً لدوره فى برنامج الإصلاح المصرفى فى عهده، وطارق الخولى وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع الرقابة الميدانية والمخاطر المركزية.

وخلال تكريمه للقيادات المصرفية، أشاد محافظ البنك المركزى المصرى بمسيرة العطاء الحافلة للمكرمين، وأكد أهمية التواصل بين الأجيال المصرفية المتعاقبة، موجهاً الدعوة لشباب القطاع المصرفى للإقتداء بالقيادات المكرمة فى إخلاصها وتفانيها فى عملها.

وقال محافظ البنك المركزى إن تكريم هذه القيادات هو تكريم للقطاع المصرفى، موضحاً أن جزءا كبيرا من قوة القطاع المصرفى المصرى في تواصل الأجيال المستمر بين القيادات المتعاقبة، بهدف نقل الخبرات المصرفية النادرة، وهى الخبرات التى ساهمت فى تأسيس قطاع مصرفى قوى استطاع التغلب بنجاح على كل الأحداث والتحديات الطارئة على مدار السنوات الماضية.