محافظ المركزي يطالب الدول الإفريقية بمكافحة الفساد

سيد بدرطالب طارق عامر، محافظ البنك المركزي، حكومات الدول الأفريقية بتقوية قواعد الحوكمة لمكافحة الفساد الذي يتسبب في الكثير من المشكلات للدول، ويساهم بشكل كبير في إبادة الأموال وإعاقة التقدم، وتدمير بيئة الاستثمار ويقضي على استقرار الأسواق.وأضاف عامر، في كلمة على هامش مشاركته بالاجتماعات السنوية

سيد بدر

طالب طارق عامر، محافظ البنك المركزي، حكومات الدول الأفريقية بتقوية قواعد الحوكمة لمكافحة الفساد الذي يتسبب في الكثير من المشكلات للدول، ويساهم بشكل كبير في إبادة الأموال وإعاقة التقدم، وتدمير بيئة الاستثمار ويقضي على استقرار الأسواق.

وأضاف عامر، في كلمة على هامش مشاركته بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، والتي عقدت بكوريا الجنوبية في الفترة من 21-25 مايو الماضي، أن الحديث عن الحوكمة سهل لكن التطبيق يتسم بالصعوبة، مؤكدًا أن استقرار الأسواق لن يكون إلا من خلال القضاء على الفساد، وما تسعى مصر لتحقيقه في الفترة الحالية.

وتابع: “بعدما قمنا بحزمة إصلاحات مالية ونقدية خلال الفترة الماضية نسعى حاليًا لخلق بيئة مناسبة لعمل الحكومة والخبراء في مصر من خلال مكافحة الفساد، لأن استغراق الأوقات في مقاومة الفساد يتسبب في التأخر وإعاقة ما قد يتم إنجازه، بجانب أننا نعمل على إمداد السوق المصرية والمستثمرين بمهارات العمل وتطوير العنصر البشري”.

وأكد أنه من الأهمية بمكان الاهتمام بالمواهب الشابة في كافة المجالات على مستوى الهندسة والفيزياء والمجالات الأخرى، لأنهم يضيفون قيمة حقيقية للمجتمع، وهم الذين سيطورون التكنولوجيا المحلية، لذلك فإن الإنفاق على البحث والتطوير يدعم بشكل كبير الصناعة المحلية.

ولفت إلى أن الدولة تعمل على إطلاق حزمة من التشريعات للإشراف على القطاع الخاص، وتنظيم الأسواق لمنع التلاعب والغش كجزء من الإصلاح الهيكلي، هذا بجانب إصلاح المنظومة الضريبية.

واستطرد: “نحتاج للعمل سويًا لفتح طرق التجارة بين دول القارة من خلال الاستثمار في البنية التحتية، خاصة وأن القارة لديها الموارد المالية الكافية، وأتمنى من المسئولين في القارة أن يوفروا كل الدعم لهذا الأمر ليكون في مقدور الاقتصاديين القيام بمسئولياتهم للنهوض بالمجتمعات”.