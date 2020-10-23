محافظ المركزي يؤكد ثقته فى مجلس إدارة البنك التجاري الدولي برئاسة شريف سامى

مع توفير كامل الدعم للحفاظ على سلامة المركز المالي وأموال المودعين

وافق البنك المركزي على قرار مجلس إدارة البنك التجاري الدولي بتعيين الدكتور شريف سامي – عضو مجلس إدارة البنك والرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية- رئيساً غير تنفيذي لمجلس إدارة البنك، وذلك اعتباراً من تاريخه.

وعقد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إجتماعا مع مجلس إدارة البنك التجاري الدولي والذي تعهد بإعداد خطة إجراءات تصحيحية لتدارك الملاحظات الرقابية للبنك المركزي على الأخص فيما يتعلق بالرقابة الداخلية ومخاطر الائتمان والعمليات المصرفية،

وأكد محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع على ثقته في مجلس الإدارة وتوفير كامل الدعم للبنك التجاري الدولي ومجلس إدارته بما يحافظ على سلامة المركز المالي للبنك وأموال المودعين.

وقال البنك المركزي لن يتردد في التدخل بموجب صلاحياته الرقابية كلما تطلب الأمر في إطار التزامه بحماية أموال المودعين في البنوك المصرية طبقا لأحكام القانون والاعراف المصرفية السليمة حفاظاً على استقرار وسلامة الجهاز المصرفي وقدرته على تحقيق أهداف الدولة من أجل الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية.