محافظ «المركزي التونسي»: تجاوز معدل التضخم حاجز 10% سيكون كارثيا

قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي إن قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي الذي اتخذه البنك مؤخرا كان خطوة ضرورية لمواجهة التضخم المرتفع، محذرا من أن العواقب ستكون كارثية إذا تجاوز معدل التضخم حاجز 10%.

ورفع البنك المركزي التونسى يوم الثلاثاء سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى 7% لأول مرة منذ 2019 لمكافحة ارتفاع التضخم الذي بلغ 7.5% في أبريل من 7.2% في مارس و7% في فبراير.

وقال العباسي مدافعا عن قرار رفع نسبة الفائدة “العواقب ستكون كارثية إذا وصل التضخم إلى رقمين”.

محافظ المركزي التونسي: عجز الميزانية سيزيد إلى 9.7% هذا العام

وقال محافظ البنك المركزي التونسي يوم الجمعة، إن عجز الميزانية التونسية سيزيد إلى 9.7% هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة عند 6.7% بسبب قوة الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب.

وأضاف مروان العباسي في مؤتمر اقتصادي في صفاقس أن تونس بحاجة إلى تمويل إضافي للميزانية يبلغ خمسة مليارات دينار (1.6 مليار دولار) هذا العام بسبب آثار الحرب في أوكرانيا.

وسيرفع هذا احتياجات التمويل هذا العام إلى 25 مليار دينار، مما يزيد من الضغوط على المالية العامة للبلاد التي تعيش تحت وطأة أزمات اقتصادية وسياسية.

تونس تبدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات

وفي محاولة لتجنب الانهيار المالي الكامل، بدأت تونس محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يصل إلى 4 مليارات دولار مقابل إصلاحات لا تحظى بقبول شعبي، بما في ذلك تخفيض الإنفاق وتجميد الأجور وخفض الدعم، وقال العباسي “الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد أصبح ضروريا”.

ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي هذه الإصلاحات وهدد بإضراب عام في المصالح العامة والشركات الحكومية، وقال إن الحزمة تهدد بحدوث انفجار اجتماعي في ظل تراجع رهيب في القوة الشرائية وارتفاع معدل التضخم.

التضخم في تونس يقفز إلى 7.5% في أبريل

وارتفع التضخم في تونس إلى 7.5% في أبريل ، من 7.2% في مارس و7% في فبراير.

وقال العباسي إن من المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري إلى حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، مقابل 6.8% بحسب التوقعات الأولية، كما انخفض الدينار بنسبة 7% أمام الدولار.