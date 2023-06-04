محافظ المركزي الإيطالي: انخفاض أسعار الطاقة يساعد في كبح جماح التضخم

قال محافظ بنك إيطاليا – البنك المركزي الإيطالي – إجنازيو فيسكو، إن التراجع السريع في تكاليف الطاقة من شأنه أن يساعد في كبح جماح التضخم في أوروبا، وحث المسؤول الإيطالي الشركات على عدم السعي لزيادة هوامش أرباحها من خلال ترك الأسعار مرتفعة لفترة أطول، بحسب شبكة ” سى إن إن”.

وأضاف فيسكو – عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي – أن القضية الرئيسية هي ما سيحدث للتضخم الآن بعد أن تراجعت أسعار الطاقة من الذروة التي سجلتها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.

وأوضح محافظ البنك المركزي الإيطالي خلال مؤتمر الاقتصاد الدولي في تورنتو «أتوقع أنه في هذه المرحلة سيكون هناك أيضاً تباطؤ في زيادة التضخم الأساسي، وهو ما يعكس الانخفاض في تكلفة الطاقة».

وأضاف «إذا حدث هذا فإن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي هي بالتأكيد السياسة الصحيحة في الوقت الحالي حتى لو كنت سأضغط من أجل نهج تدريجي بشكل أكبر».

وتراجعت معدلات التضخم في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في مايو ، ما أثار الجدل حول الحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي بما يتجاوز الزيادة المتوقعة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتراجع التضخم في الدول العشرين التي تشترك في اليورو إلى 6.1 % خلال مايو أيار من 7 % في أبريل ، وهو أقل من التوقعات عند 6.3 % في استطلاع أجرته رويترز.

انخفض معدل التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الغذاء والوقود المتقلبة – والذي لعب دوراً متزايداً في تحديد سياسة البنك المركزي الأوروبي إلى 5.3 %.

وحذر فيسكو من دوامة أسعار الأجور قائلاً إن «زيادة الرواتب يجب أن تأتي على خلفية نمو الاقتصاد بدلاً من ملاحقة التضخم».