محافظ المركزي الأسبق يغادر القطاع المصرفى

أمنية إبراهيم وأحمد الدسوقى:قرر إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر – إيران مغادرة القطاع المصرفى عقب فترة عمل طويلة تصل لنحو 60 عاما، قاد خلالها مجموعة من البنوك المحلية على رأسها بنك الإسكندرية وبنك مصر أمريكا، الذى استحوذ عليه فيما بعد البنك العربى الأفريقى ا

أمنية إبراهيم وأحمد الدسوقى:

قرر إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر – إيران مغادرة القطاع المصرفى عقب فترة عمل طويلة تصل لنحو 60 عاما، قاد خلالها مجموعة من البنوك المحلية على رأسها بنك الإسكندرية وبنك مصر أمريكا، الذى استحوذ عليه فيما بعد البنك العربى الأفريقى الدولى.

انتقل «حسن» لرئاسة بنك مصر إيران عقب انتهاء عمله محافظا للبنك المركزى المصرى أواخر عام 2001، ويصدر قرار سنوى بالتجديد له فى شهر ديسمبر من كل عام.

وقال حسن فى تصريح لـ «المال»، إن قرار التقاعد نهائى – حتى لو صدر قرار بالتجديد – مضيفا: «حان الوقت للراحة والابتعاد عن العمل المصرفى».

وعلمت «المال» من مصادر أن «حسن» أنهى آخر يوم عمل له أمس الأول الإثنين، وقام بتوديع العاملين بالمركز الرئيسى للبنك، وأن أقرب الأسماء المرشحة لخلافته فى منصب رئيس مجلس الإدارة هو أحمد الصياد، نائب رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك الاستثمار القومى، وأحد أعضاء المجلس الحالى لبنك «مصر – إيران».

تخرج إسماعيل حسن من كلية تجارة جامعة عين شمس عام 1959، وإلتحق فور تخرجه بالعمل بالبنك الاهلى المصرى، ثم انتقل عام 1961 للعمل بقطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزى بعد صدور قرار جمهورى بتأسيسه ككيان رقابى مستقل يمثل الحكومة المصرية.

ثم تمت إعارته وتعيينه كمستشار مالى لرئيس دولة اليمن، ليعود بعدها لمصر ويتولى رئاسة المصرف الاسلامى الدولى للتنمية والاستثمار والذى يعد من ابرز محطات عمله خارج البنك المركزى، ليعود لـ «المركزى» من جديد ويتدرج بالمناصب حتى تم اختياره فى أكتوبر 1993 محافظاً للبنك المركزى ولمدة 8 سنوات.

ويضم تشكيل مجلس إدارة بنك مصر ـ إيران الحالى كل من: عمرو طنطاوى عضواً منتدباً ممثلاً لشركة مصر للتأمين، ممتاز السعيد، وأكثم فتح الله رحاب، وأحمد الصياد أعضاء ممثلين عن بنك الاستثمار القومى، وعلاء الدين حسن على ممثلاً عن مصر لتأمينات الحياة، ومحمد على موسوى، وعبد الناصر همتى، وفرهاد زركرى، ومير سعيد لاريجانى ممثلين عن الشريك الايرانى.

ويتوزع هيكل ملكية مصر ـ إيران للتنمية بواقع %29.93 لبنك الاستثمار القومى، %16.06 مصر للتأمين، %13.87 شركة مصر لتأمينات الحياة، ونحو %40.14 للشركه الايرانية للاستثمار الأجنبى وهى شركة حكومية.