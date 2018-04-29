محافظ المركزى: 5 تريليونات جنيه حجم أصول بالبنوك

سهير محمد وسيد بدر وهبة حامدقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الفكر الأساسى لأى مشروع يعمل عليه البنك المركزى هو الحفاظ على مقدرات الدولة من التهديدات المحيطة، وأخذ الاحتياطيات اللازمة لكل المخاطر ، لأنه بمجرد تدهور الأحداث دون أخذ الاحتياطيات تصبح الخسائر فادحة.وأوضح خلال مؤتمر اتحاد المصا

سهير محمد وسيد بدر وهبة حامد

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الفكر الأساسى لأى مشروع يعمل عليه البنك المركزى هو الحفاظ على مقدرات الدولة من التهديدات المحيطة، وأخذ الاحتياطيات اللازمة لكل المخاطر ، لأنه بمجرد تدهور الأحداث دون أخذ الاحتياطيات تصبح الخسائر فادحة.

وأوضح خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية اليوم، أن المركزى دائمًا ما يتخذ سياسة احترازية للأزمات، وخلال الفترة الماضية استطاع بناء الاحتياطى النقدى الأجنبى، قائلا: “الناس تتساءل أين العائد على المواطن؟ فأقول إن الفترة الماضية كانت السوق فوضوية والمستثمر لم يكن يستطيع التعامل مع السوق ولكن الفترة الحالية الوضع اختلف وبالتالى فالوضع له مردود على المواطن بعدما بدأت المصانع تعمل بعد فترة توقف وانخفاض الواردات من الخارج”.

وأشار إلى أن الاستقرار العام يعطى المرونة المالية للدولة للحصول على الأموال سواء للاقتراض أو للتنمية، ورغم نمو الدين الخارجي، فإن الدولة تقوم بمشروعات كبيرة، مثل مترو الأنفاق، ومن أجلها تقترض أموالا من الخارج يصل أجلها لنحو 50 عامًا.

وتابع: “البنك المركزى والبنوك يعلمان أن ثروة الدولة مع القطاع وهى أمانة فى عنق البنوك والرقيب، من خلال تحقيق مستويات التضخم المقبولة، وتضمن من خلال السياسات والقواعد والرقابة أن أموال الأمة فى أمان ومراقبة بشكل جيد خاصة أن أصول القطاع المصرفى فى حدود 5 تريليونات جنيه للأفراد والشركات والدولة”.