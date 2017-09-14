محافظ المركزى: 34% من المصريين لديهم حسابات مصرفية

الخدمات المصرفية الرقمية تصل الى 9 ملايين مشتركأحمد الدسوقىقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن 34 % من سكان مصر لديهم حسابات مصرفية، مشيرا الى أن الخدمات المصرفية الرقمية يستفيد منها نحو 9 ملايين مشترك.وأكد خلال كلمته بمؤتمر الشمول المالى بشرم الشيخ منذ قليل، أن هذه الارقام تشير الى أن هناك

الخدمات المصرفية الرقمية تصل الى 9 ملايين مشترك

أحمد الدسوقى

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن 34 % من سكان مصر لديهم حسابات مصرفية، مشيرا الى أن الخدمات المصرفية الرقمية يستفيد منها نحو 9 ملايين مشترك.

وأكد خلال كلمته بمؤتمر الشمول المالى بشرم الشيخ منذ قليل، أن هذه الارقام تشير الى أن هناك تغيراً كبيرا يحدث بالفعل داخل القطاع المصرفى وأننا نسير على الطريق الصحيح.

واشار الى أن ما يحدث على أرض الواقع من اهتمام بالمشروعات الصغيرة وتوفير الدعم المالى والادارى لها وتمويل التجمعات الصناعية وتعظيم العائد للبنوك على تمويل هذا القطاع حقق طفرة كبيرة لهذا القطاع.



