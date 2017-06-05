محافظ المركزى ينفى وقف تداول الريال القطرى بالبنوك المصرية

كتب – محمد سالم:نفى طارق عامر محافظ البنك المركزى ، وقف تداول العملة القطرية بالبنوك المصرية عقب إعلان مصر يوم الاثنين قطع العلاقات مع قطر.وقطعت مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات مع قطر واتهمت تلك الدول الدوحة بدعم "الإرهاب" وزعزعة استقرار المنطقة.وقال عامر



كتب – محمد سالم:

نفى طارق عامر محافظ البنك المركزى ، وقف تداول العملة القطرية بالبنوك المصرية عقب إعلان مصر يوم الاثنين قطع العلاقات مع قطر.

وقطعت مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات مع قطر واتهمت تلك الدول الدوحة بدعم “الإرهاب” وزعزعة استقرار المنطقة.

وقال عامر فى تصريحات لـ “المال” أن البنك المركزى لم يصدر أية قرارات بشأن وقف التعامل على الريال القطرى داخل البنوك المصرية “وأي كلام فى هذا الإطار غير صحيح”.

وأكد عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر استمرار مصرفه فى تداول عملة الدولة الخليجية بيعا وشراءا مع العملاء.

ويسجل الريال القطرى سعر 4.9 جنيها للشراء و4.96 للبيع، وقال مصرفيون إن التعاملات على العملة القطرية داخل البنوك المصرية ضعيفة للغاية، إذ ان أغلب تحويلات المصريين العاملين فى قطر تأتى بالدولار واليورو.

وكانت مواقع إخبارية مصرية قد أشارت، اليوم الإثنين، إلى صدور تعليمات من المركزى وقيام البنوك المصرية بوقف التعامل على الريال القطرى .