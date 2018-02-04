محافظ المركزى يكشف سبب زيادة الإحتياطى الأجنبى 1.2 مليار دولار فى يناير

محمد سالم قال محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر أن القفزة الكبيرة لإحتياطى النقد الأجنبى بنحو 1.2 مليار دولار خلال شهر يناير الماضى ترجع الى تلقى الجهاز المصرفى سيولة دولارية بقيمة 5.6 مليار دولار خلال نفس الشهر بزيادة 1.5 مليار…

محمد سالم

قال محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر أن القفزة الكبيرة لإحتياطى النقد الأجنبى بنحو 1.2 مليار دولار خلال شهر يناير الماضى ترجع الى تلقى الجهاز المصرفى سيولة دولارية بقيمة 5.6 مليار دولار خلال نفس الشهر بزيادة 1.5 مليار عن ديسمبر السابق

أوضح فى رسالة نصية عبر الهاتف ل “المال” أن السيولة المشار اليهاها تخص البنوك والبنك المركزى معا .

أشار الى سبب آخر يتعلق بتراجع قيمة قسط نادى باريس الذى يسدده المركزى دوريا كل نصف عام فى شهرى يناير ويوليو الى مستوى 350 مليون دولار بدلا من 700 مليون دولار ، مشيرا الى قيام المركزى بسداد قيمة القسط على دفعتين بواقع 60 مليون دولار فى ديسمبر و 290 مليون فى يناير.

كان المركزى قد أعلن زيادة رصيد الإحتياطى الى 83.2 مليار دولار فى شهر يناير مقابل 37 مليار فى ديسمبر الماضى