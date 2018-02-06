محافظ المركزى يفتتح مؤتمر التكنولوجيا المالية سيملس شمال أفريقيا

محمد سالم افتتح طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بحضور عدد من الوزراء، مؤتمر التكنولوجيا المالية “سيملس شمال أفريقيا”، والذي تستضيف فعالياته مصر لأول مرة، تحت رعاية عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية. ويناقش المؤتمر خلال فعالياته 3 محاور رئيسية،…



محمد سالم

افتتح طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بحضور عدد من الوزراء، مؤتمر التكنولوجيا المالية “سيملس شمال أفريقيا”، والذي تستضيف فعالياته مصر لأول مرة، تحت رعاية عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.

ويناقش المؤتمر خلال فعالياته 3 محاور رئيسية، هي التكنولوجيا المالية FinTech، وأنظمة المدفوعات، والتجارة الإلكترونية.

ويتم تنظيم المؤتمر بالشراكة مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وجامعة الدول العربية، والاتحاد العربى للتجارة الإلكترونية.

ويستضيف أكثر من 500 مشترك من داخل وخارج مصر، و50 خبيرا عالميا فى التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلي مجموعة كبيرة ومتنوعة من الشركات التى تعرض أحدث تقنيات التكنولوجيا المالية المبتكرة على مستوى العالم، وسبل تعزيز تطبيقها والاستفادة منها داخل السوق المصرية.

وصرح طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، بأن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الحدث تعكس اهتمام الدولة المصرية بالتحول لمركز جذب إقليمي للاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية المبتكرة، مؤكدا أن إقامة المؤتمر على أرض مصر رسالة مهمة ومباشرة تعكس الفرص المتاحة فى هذا المجال المتنامي داخل السوق المصرية الواعدة، مشيراً إلى أن المؤتمر يمثل نقطة انطلاق نحو دعم استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية في مصر والتى يقودها البنك المركزى المصرى، وتتميز هذه التطبيقات بالسرعة والسهولة وانخفاض تكلفتها مقارنة بالمنتجات والخدمات المالية التقليدية وبالتالي يتمكن عدد أكبر من الأفراد من الوصول لتلك الخدمات، مما يجعل منها أحد أهم ركائز الشمول المالي.

ويهدف مؤتمر التكنولوجيا المالية إلى استقطاب المزيد من اللاعبين الأساسين في مجال تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة والناشئة، والمتمثلة في مسرعات وحاضنات الأعمال ورؤوس الأموال، وذلك لخلق نظام متكامل قائم على تطبيقات التكنولوجيا المالية.

ويقام على هامش فاعليات المؤتمر مسابقة بين الشركات المحلية والعالمية في مجال تطبيقات التكنولوجيا المالية لعرض أفكارهم التكنولوجية المبتكرة، وسيقوم أحد رعاة المؤتمر بتقديم جائزة نقدية 250 ألف جنيه لأفضل فكرة مبتكرة يمكن تطبيقها بالسوق وفقا للمعايير والشروط المعلن عنها، بالإضافة إلى تقديم دعوة مجانية لحضور مؤتمر “سيملس” القادم في دبى، وتحديد جلسة استماع مغلقة للشركة الفائزة مع خبراء البنك المركزي، لبحث سبل الإسراع بتطبيق الفكرة داخل السوق المصرية.