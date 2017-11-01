محافظ المركزى يدعو المستثمرين للتوسع فى الصناعات الغذائية والغزل

سمر السيد طالب طارق عامر محافظ البنك المركزى القطاع الخاص بالاستثمار لسد الفجوة الغذائية، مشيرًا إلى أن الحكومة تستورد مواد غذائية بقيمة تتراوح بين 10 و12 مليار دولار سنويًّا، من بينها 2 مليار للقمح، ومثلها للزيت، وهذا مبلغ كبير، لذا من الضرورى أن يقوم المستثمرون بدورهم فى سد الفجوات الغذائية. ودعا

سمر السيد

طالب طارق عامر محافظ البنك المركزى القطاع الخاص بالاستثمار لسد الفجوة الغذائية، مشيرًا إلى أن الحكومة تستورد مواد غذائية بقيمة تتراوح بين 10 و12 مليار دولار سنويًّا، من بينها 2 مليار للقمح، ومثلها للزيت، وهذا مبلغ كبير، لذا من الضرورى أن يقوم المستثمرون بدورهم فى سد الفجوات الغذائية. ودعا إلى ضرورة الاستثمار فى قطاع الغزل والنسيج.

وأشار إلى أن مستويات التضخم وصلت إلى درجات عالية بعد أن بلغت %35، لكنها ستنخفض بواقع %50 يونيو العام المقبل وتعود لمستوياتها السابقة أواخر العام نفسه.

وأشار «عامر»، إن الجهاز المصرفى استقبل نحو 80 مليار دولار، خلال الـ11 شهرًا الماضية منذ قرار تطبيق تحرير سعر صرف الجنيه نوفمبر 2016.

وأضاف، خلال الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى، أمس، أن البنك المركزي لم يتفق مع صندوق النقد الدولى للحصول على أموال فقط، ولكن لتحقيق التوازن وتصحيح الأوضاع وتنفيذ سياسات ملائمة.

وأوضح أن إجمالى تحويلات المصريين بالخارج منذ التعويم بلغ 37 مليار دولار، وشدد على أهمية أن يكون المجتمع الاقتصادى إيجابيًّا فى المدافعة عن مصر بالخارج، وفى المقابل سيوفر الجهاز المصرفى كامل طاقته لهم، متسائلًا: لماذا يوجد تخوفات فى الاستثمار بمصر رغم توافر كل احتياجات البنية الأساسية.

وأكد أن الأوضاع الاقتصادية تغيرت فى مصر حاليًّا، وحقق قطاع السياحة فى الـ3 شهور الماضية طفرة كبيرة، ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات السياحة لتتراوح بين 10 و12 مليار دولار سنويًّا، وهو أمر جيد.