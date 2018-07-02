محافظ «المركزى» يدعو البنوك للمشاركة فى «مبادرة المتعثرين»

خطابات بعلم الوصول للعملاء المستهدفين عقب انتهاء الحصرالمصرف المتحد: لدينا 250 شركة بمديونيات نصف مليار جنيهمحمد سالم وأحمد الدسوقى وسهير محمد: دعا طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، جميع البنوك العاملة فى السوق المحلية للمشاركة فى المبادرة التى أطلقها، نهاية الأسبوع الماضى، لإس

خطابات بعلم الوصول للعملاء المستهدفين عقب انتهاء الحصر

المصرف المتحد: لدينا 250 شركة بمديونيات نصف مليار جنيه

محمد سالم وأحمد الدسوقى وسهير محمد:

دعا طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، جميع البنوك العاملة فى السوق المحلية للمشاركة فى المبادرة التى أطلقها، نهاية الأسبوع الماضى، لإسقاط الفوائد عن آلاف المتعثرين ممن لا تتجاوز أرصدة مديونياتهم 10 ملايين جنيه للشركات، ومديونيات الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية، وفقاً للمركز فى 31 ديسمبر 2017، سواء المتخذ أوغير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية.

وتخاطب المبادرة عملاء 8 بنوك فقط، هى: «الأهلى»، و«مصر»، و«القاهرة»، و«الزراعى المصرى»، و«تنمية الصادرات»، و«العقارى»، و«التنمية والعمال»، و«المصرف المتحد».

وقال عامر ردا على استفسار لـ«المال» بشأن الاقتصار على البنوك الثمانية السابقة وعدم تعميمها، إن «البنوك التى قامت بالمبادرة هى التى أسستها الدولة، أما الباقى فندعوها للانضمام كلٌ حسب سياسته».

وذكر مصدر أن أغلب فئات العملاء المستهدفين من المبادرة يتركزون بالفعل فى البنوك المملوكة للدولة بنسبة تصل إلى %95، مؤكدا إتاحة الاستفادة أمام باقى البنوك «إذا رغبت فى ذلك»، وقال مسئول لدى أحد البنوك الخاصة: «ندرس المبادرة وسنتخذ القرار فى ضوء سياستنا الداخلية».

وتعفى المبادرة العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة، والتى يبلغ إجماليها 16.8 مليار جنيه، وذلك فى حالة التزامهم بسداد %100 من رصيد الدين فى 31/12/2017 نقداً، فى موعد غايته نهاية ديسمبر المقبل، كما يتم التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بينهم فى المحاكم، وإبراء ذمة المقترض نهائياً من البنك وفقاً للقانون، وتحرير كل الضمانات المقدمة من العملاء ضماناً لتلك المديونية، بالإضافة إلى حذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزى، وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى ( I- Score) وعدم سريان حظر التعامل عليه فيما يخص هذه المديونية، مع الإقرار عنه كعميل مبادرة لمدة 3 سنوات من تاريخ السداد.

وقال رئيس قطاع معالجة الديون لدى أحد البنوك، إن فترة 6 أشهر التى حددتها المبادرة قد تكون غير كافية، ومن الأفضل مدها حتى نهاية العام المقبل أو2020، حتى يمكن تحقيق أكبر قدر من الإستفادة.

ويتوقع «المركزى» استفادة ما يزيد على 3500 شركة و337 ألف عميل من الأفراد.

وتعكف البنوك المشاركة على حصر العملاء المحتملين للمبادرة فى الوقت الحالى، بينما قدّر فرج عبد الحميد، نائب رئيس المصرف المتحد، عدد الشركات المرجح استفادتها لدى بنكه بنحو250 شركة، تصل مديونياتهم إلى 500 مليون جنيه، وذكرت ميرفت سلطان، رئيس بنك تنمية الصادرات، إن مصرفها بدأ تمويل الأفراد مؤخرا، وبالتالى ستقتصر المبادرة على الشركات فقط، والتى يجرى حصرها فى الوقت الحالى.

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إن مصرفه أصدر تعليمات لكل القطاعات بحصر العملاء المحتملين تمهيدا لمراسلتهم بخطابات مسجلة بعلم الوصول بتفاصيل المبادرة وكيفية الاستفادة منها – حسب تعليمات من المركزى -، مشيرا إلى أن أى عميل يندرج تحت شروط المبادرة يمكنه أن يتقدم بطلب الاستفادة للفرع الذى يتعامل معه.

وتأتى المبادرة فى محاولة من البنك المركزى والبنوك إيجاد حلول من شأنها مساندة صغار العملاء الجادين ومساعدتهم على النهوض من عثرتهم.

ودعا «المركزى» العملاء لمخاطبة البنوك للتعامل وسرعة الاستفادة من المبادرة لإمكان إنهاء أكبر عدد من الحالات المتعثرة.