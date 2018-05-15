محافظ المركزى : قروض مبادرة المشروعات الصغيرة تلامس 100 مليار جنيه

سيد بدرقال محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر، إن حجم قروض مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يلامس 100 مليار جنيها فى الوقت الحالى، مؤكدا على قدرة البنوك فى تحقيق المستهدف الخاص بوصول تمويلات القطاع إلى 200 مليار جنيها بنهاية العام المالى 2020.تنص المبادرة على منح القروض بفائدة مخفضة لا تتجاو

سيد بدر

قال محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر، إن حجم قروض مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يلامس 100 مليار جنيها فى الوقت الحالى، مؤكدا على قدرة البنوك فى تحقيق المستهدف الخاص بوصول تمويلات القطاع إلى 200 مليار جنيها بنهاية العام المالى 2020.

تنص المبادرة على منح القروض بفائدة مخفضة لا تتجاوز 5% لعملاء القطاع الصغير و 7% للمشروعات المتوسطة بينما انضم إليها مبادرات أخرى تتعلق بإتاحة تمويلات للسلع الوسيطة لقطاعات التصنع الزراعى والإنتاجى بفائدة 7% قبل أن يتم إيقافها مؤخرا عقب استهلاك قيمتها بالكامل المقدر بنحو 10 مليارات جنيه.