محافظ المركزى : تجديد ودائع الكويت لمدة عام إضافى

سيد بدرأكد محافظ البنك المركزى، طارق عامر، فى تصريحات لـ "المال"، موافقة دولة الكويت على تأجيل ودائعها بقيمة 4 مليارات دولار لمدة سنة إضافية على كافة آجال استحقاقها، مشيرا إلى أن هيكلة الديون الخارجية يأتى في إطار السعي للحفاظ على قوة الاحتياطي الأجنبي، قائلا "انتظروا الاحتياطي النقدي نهاية ال



سيد بدر

أكد محافظ البنك المركزى، طارق عامر، فى تصريحات لـ “المال”، موافقة دولة الكويت على تأجيل ودائعها بقيمة 4 مليارات دولار لمدة سنة إضافية على كافة آجال استحقاقها، مشيرا إلى أن هيكلة الديون الخارجية يأتى في إطار السعي للحفاظ على قوة الاحتياطي الأجنبي، قائلا “انتظروا الاحتياطي النقدي نهاية الشهر الجاري”.

وحصلت القاهرة على وديعتين من الدولة الخليجية، الأولى بقيمة 2 مليار دولار تم إيداعها يوم 24 سبتمبر 2013 بسعر عائد الليبور أجل عام ، ومستحقة السداد فى سبتمبر المقبل.

بينما تلقى الوديعة الثانية بقيمة مماثلة فى 21 أبريل 2015 بسعر فائدة بلغ 2.5 % مستحق السداد بشكل نصف سنوى.

وكان المركزى اتفق على تأجيل سداد مديونيات لدولتى السعودية والإمارات بنحو 5.3 مليارات دولار.

وحقق الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية مستويات غير مسبوقة منذ تعويم العملة المحلية نتيجة التدفقات النقدية من استثمارات الاجانب في أذون الخزانة وتحويلات المصريين وإيرادات قناة السويس، وكذلك اتفاقيات الاقتراض الثنائية التي وقعها البنك المركزي، ليسجل نحو 44 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي .