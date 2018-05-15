محافظ المركزى: التطورات العالمية لم تؤثر على استثمارات الآجانب فى أذون الخزانة

سيد بدرأكد طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى أن التطورات الجديدة على الساحة العالمية لم تؤثر بشكل كبير على استثمارات الآجانب فى أدوات الدين المحلية.تكتنف الأسواق الناشئة مخاوف من خروج الإستثمارات الآجنبية عقب رفع الفائدة على الدولار الأمريكى وصعوده أمام العملات المختلفةوقال المحافظ فى تصريح

سيد بدر

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى أن التطورات الجديدة على الساحة العالمية لم تؤثر بشكل كبير على استثمارات الآجانب فى أدوات الدين المحلية.

تكتنف الأسواق الناشئة مخاوف من خروج الإستثمارات الآجنبية عقب رفع الفائدة على الدولار الأمريكى وصعوده أمام العملات المختلفة

وقال المحافظ فى تصريحات لـ “المال”: “صافي استثمارات الأجانب مستقر ولم نتأثر بشكل كبير كما أن الصناديق العالمية أكدت لنا تفضيلها لمصر بين الأسواق الناشئة، والإصلاحات التي قمنها بها خلال الفترة الماضية جنبتنا كثير من آثار التقلبات العالمية”.

وعلى مستوى تطورات أسعار الفائدة محليً، أشار إلى إن المستوى الحالي للفائدة مازال جاذب للمودعين، مؤكدًا أن أموال المدخرين في شهادات الـ20% لم تخرج من القطاع المصرفي منذ حلول أجل الاستحقاق .