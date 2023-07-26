محافظ القليوبية يُخفض الحد الأدنى للقبول في الثانوي العام إلى 220 درجة

وافق عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، على ما تم عرضه من وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية سماح إبراهيم، بشأن تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام، للعام الدراسي 2023/ 2024.

وأعلنت محافظة القليوبية أن درجة القبول في الثانوي العام أصبح 220 درجة، بدلًا من 225 درجة؛ وذلك تيسيرًا على أولياء الأمور والطلاب، مع إتاحة استمرار التقدم للالتحاق بالمدارس الثانوية حرصًا على مستقبل الطلاب.

كان اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، قد اعتمد، في وقت لاحق، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة 80.67%،

كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 89%، بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.