محافظ القليوبية يوجه بسرعة تطوير مستشفى الخانكة المركزي بتكلفة 220 مليون جنيه

للوقوف على نسب تنفيذ أعمال التطوير الجارية

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية زيارة مفاجئة لمستشفى الخانكة المركزي، وذلك لدفع الأعمال والوقوف على نسب تنفيذ أعمال التطوير الجارية بالمستشفى لسرعة افتتاحه.

وقال محافظ القليوبية، في بيان إن نسبة التنفيذ بلغت 94% وتبلغ تكلفة المستشفى 220 مليون جنيه ويتكون من 110 أسرة إقامة وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي، وجار العمل على قدم وساق لتسليم المستشفى في القريب العاجل.

جاء ذلك بصحبة النائبين بالبرلمان رضوان الزياتى ومحمد مدينة، عن دائرة الخانكة والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة.

وتفقد محافظ القليوبية، أجنحة المستشفى وأعطى بعض التوجيهات والملاحظات على الأعمال، ووجه بتلافي تلك الملاحظات والعمل بالتوازي في توريد الأجهزة والمعدات الطبية، كما تم الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية بالكامل.

