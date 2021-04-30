محافظ القليوبية يقرر غلق جميع الحدائق والمتنزهات العامة خلال أعياد الربيع

شدد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، على رؤساء المدن والأحياء بضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى، بالتنسيق بين كل من مديريات الصحة والتموين والطب البيطري، لاتخاذ كافة التدابير الوقائية استعداداُ لاستقبال شم النسيم وأعياد الربيع، فضلاً عن تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

ومن جانبه أكد محافظ القليوبية على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن ارتداء المواطنين للكمامات الطبية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مناشداً جموع المواطنين بالالتزام بتنفيذ تلك القرارات حفاظا على الصحة العامة.

وأضاف محافظ القليوبية، أنه أصدر تعليماته لرؤساء المدن والأحياء بغلق كافة الحدائق والمتنزهات العامة، خرصا على سلامة وصحة المواطنين خلال أعياد الربيع، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

الاستعدادات الصحية

وأكد خالد عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المديرية أنهت كافة استعدادها لاستقبال عيد شم النسيم، وتم تكثيف الرقابة علي مصانع الأسماك المملحة والمدخنة، ومحلات بيعها، للتأكد من الاشتراطات والشهادات الصحية، وأخذ عينة من المنتج وإعدام التالف منه بعد التأكد من عدم صلاحيته للاستخدام الآدمي، وتكثيف الرقابة علي أماكن تجمع الجمهور ومحلات بيع الأغذية بصفة عامة والباعة الجائلين بصفة خاصة والمشروبات الملونة، مضيفاً أنه تم إحكام الرقابة علي أماكن عرض وبيع اللحوم والثلاجات، للوقوف علي مدي استيفاء الأماكن للاشتراطات الصحية وسحب عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها، فيما تم تشكيل لجان مشتركة بين مديرية الصحة والتموين ومباحث التموين لمراقبة الأغذية المعروضة بالأسواق، مضيفاً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية في مواجهة حالات التسمم الغذائي.

تكثيف الرقابة على الأسواق

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ القليوبية بتكثيف الرقابة على الأسواق وتنشيط الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وكافة المخالفات التموينية، و تكثيف المرور على أسواق اللحوم ومنافذ توزيعها استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك .

وأكدت أمل العسيلي، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، أن المديرية قامت برفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الراحات والإجازات للسادة أطباء المجازر، وتم تدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات خلال فترة اعياد شم النسيم، وتوفير احتياجات المجازر من أدوات النظافة حفاظا على سلامة اللحوم، مضيفة أنه تم فتح المجازر لاستقبال الذبائح فترة إضافية تبعاً لكثافة الذبائح وتوفير المادة الملونة المستخدمة لأختام اللحوم، كما تم تشكيل لجان لتكثيف حملات ضبط اللحوم على محلات عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة، والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

وأوضحت أنه سيتم تفعيل غرف العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بالمراكز لاستقبال الشكاوى، والعمل على حلها فورا على تليفون واستقبال شكاوى المواطنين، على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم ( 01002782373) بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (114) أو رسائل الواتس آب ((01119992624- -01555573040).