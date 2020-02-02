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محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 70.28%

مشيرا إلى الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس الجديدة في محافظة القليوبية لخفض الكثافة
عصام عميرة 10:36 م, الأحد, 2 فبراير 20 10:36 م, الأحد, 2 فبراير 20

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اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مساء اليوم نتيجة الفصل الدراسى الأول لامتحان الشهادة الإعدادية بنسبة 70.28%.

كما اعتمد محافظ القليوبية، نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 76.28%، ونتيجة الصم وضعاف السمع 100%، والنور للمكفوفين 100% بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وهنأ محافظ القليوبية الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مشيرًا إلى أن طلاب مدارس القليوبية حققوا العديد من المراكز على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة والفنية، خلال الفترة الماضية، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها وكذلك لأولياء الأمور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة.

وذكر محافظ القليوبية أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة كفر شكر التعليمية حصلت على المركز الأول بنسبة نجاح 90.34% يليها مركز بنها بنسبة نجاح 86.21%.

ومن جانبه، أكد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة 94 ألفا و729 طالبا وطالبة، أدى الامتحان منهم 93 ألفا و195 طالبا وطالبة.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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