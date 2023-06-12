محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام عند 225 درجة كحد أدنى

اعتمد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2023 – 2024 بحد أدني 225 درجة لكل مدارس الثانوي العام بمحافظة القليوبية كمرحلة أولى، كما يستثنى الطالب الحاصل على مجموع 277 درجة أو أكثر من شرط التوزيع الجغرافي.

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وأوضحت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، عن فتح باب التقديم لمرحلة الثانوي العام مباشرة علي أن تستمر مدة التقديم للمرحلة لمدة شهر.

كما أوضحت أنه بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولي سوف يتم حصر وتحديد الأماكن الشاغرة بجميع إدارات القليوبية التعليمية لإعلان الحد الأدني للمرحلة الثانية بعد الانتهاء من تسكين المرحلة الأولي بالثانوي العام .

من جانبه، أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 98556 طالبا وطالبة، نجح منهم 78036 طالبا وطالبة.