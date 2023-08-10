محافظ القليوبية يخفض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي إلى 215 درجة

قرر محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي إلى 215 درجة، والحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام الخدمات 180درجة.

ووافق محافظ القليوبية على ما تم عرضه من سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بشأن تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2023/2024 ليصبح 215 درجة بدلا من 220 .

وذكر المحافظ في بيان اليوم، أن الهدف من التخفيض يأتي تيسيرا على أولياء الأمور والطلاب مع إتاحة استمرار التقدم للالتحاق بالمدارس الثانوية حرصا على مستقبل الطلاب، كما وافق على أن يكون الحد الأدنى لتنسيق القبول لمدارس الثانوي العام الخدمات 180 درجة.

كما قرر محافظ القليوبية خفض الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني بنوعيتها (صناعي-زراعي-تجاري-فندقي).

ووافق عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على ما تم عرضه من سماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بشأن تخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني بنوعياتها (صناعية- زراعية- تجارية-فندقية).

واطلع المحافظ على حجم الفصول والخدمات تيسيرا على أولياء الأمور والطلاب مع إتاحه استمرار التقدم للالتحاق بالمدارس الفنية حرصا على مستقبل الطلاب على أن يتم القبول بالمرحلة الثانية اعتبارا من 15 أغسطس الحالى و حتى 14 سبتمبر المقبل.