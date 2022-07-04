محافظ القليوبية يتفقد مشروع الـ 30 مليون بيضة بالخانكة ويوجه بالبيع بأسعار مخفضة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقد خلالها مشروعات مدينة الخصوص والخانكة الجاري تنفيذها في قطاعات الطرق والصحة والمشروعات الخدمية والاستثمارية ومتابعة منظومة النظافة والإشغالات بالشوارع.

ورافق المحافظ في الجولة وفقا لبيان من المحافظة اليوم، كل من اللواء فرج عبد الله هويدي رئيس مدينة الخصوص ومجدي نجاح رئيس مدينة الخانكة والدكتور خالد الخطيب مدير مديرية الصحة.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد مدينة الخصوص وتفقد محور شركات البترول ووجه المحافظ برفع الأتربة الموجودة بمدخل مدينة الخصوص والعمل علي نظافة الجزر الوسطي وكنس الأتربة من على جانبي الطريق بطول محور شركات البترول.

كما تفقد المحافظ عددا من قطع الأراضي الموجودة بالمدينة لدراسة إمكانية إنشاء مجمع مدارس ومستشفى لمدينة الخصوص عليها لخدمة المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

محافظ القليوبية يتفقد المشروع

وتابع محافظ القليوبية جولته بتفقد مشروع الـ 30 مليون بيضة بالخانكة، حيث تفقد بعض عنابر التربية للدجاج وعنابر إنتاج البيض للبيع للسوق المحلية، حيث استمع إلى شرح تفصيلي من القائمين على المشروع فيما يخص المرحلة الحالية والإجراءات القادمة، موجها بضرورة بيع البيض بأسعار مناسبة إسهاما من المشروع في رفع العبء عن كاهل مواطني المحافظة.

وخلال الجولة تم استعراض سير العمل بالمشروع الذي تقوم المحافظة بتطويره منذ فترة ورفع كفاءته لزيادة الإنتاجية وإضافة أنشطة أخرى واستغلال الأراضي الموجودة في بعض المشروعات الزراعية والصناعية الأخرى التي تزيد من موارد المحافظة وتوفر فرص عمل للشباب.

وأشار الهجان إلى أن هذا المشروع تبلغ الطاقة الإنتاجية له حوالي ٣٠ مليون بيضة في العام الواحد ويتكون من مصنعين للأعلاف، وتصل طاقة كل منهما إلى 5 آلاف طن سنويا، كما يشمل “2 عنبر تربية + 6 عنبر إنتاج ” وطاقة العنبر الواحد 22.5 ألف طائر، مؤكداً أن المشروع يساهم في بيع دجاج الأمهات بسعر مناسب للمواطنين.

مستشفى الخانكة

واستكمل المحافظ جولته بتفقد مستشفى الخانكة المركزي، حيث تم الانتهاء من جميع الإنشاءات والفرش الطبي بنسبة تصل إلى 99% حيث تم توريد جميع الأجهزة الطبية وجار فرشها وتجدر الإشارة بأن تكلفة المستشفى بلغت 320 مليون جنيه، وتتكون من 110 أسرة إقامة، وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي، و17 سرير عناية مركزة، وجار العمل على قدم وساق لتسليم المستشفى في القريب العاجل.

حيث تفقد “الهجان”، أجنحة المستشفى والعيادات الخارجية، بعد الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية بالكامل، كما تفقد المحافظ قسم الاستقبال والطوارئ بأجنحته المختلفة وقسم عمليات الطوارئ، كما تفقد قسم الحضانات والتي تتكون من 13 حضانة وتم تجهيزها بالكامل.

وتفقد المحافظ غرف العمليات الكبرى والصغرى بعد تجهيزها بكل المستلزمات الطبية اللازمة لتشغيلها، كما تفقد المحافظ أيضا قسم الغسيل الكلوي والذي يحتوي على 22 جهازا تم تركيبها بالكامل وخلال الجولة وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من تركيب الأشعة المقطعية والانتهاء من تجهيز المعامل لإدخال المستشفى الخدمة في أقرب وقت ممكن لتساهم في رفع العبء عن كاهل المواطنين بالمنطقة.

واختتم الهجان الجولة بتفقد منطقة الجبل الأصفر بالخانكة لمتابعة أعمال النظافة بالقرية حيث وجه بالمتابعة المستمرة لمنع إلقاء القمامة والرتش بالقرية خصوصا في نطاق محطة معالجة الصرف الصحي.