محافظ القليوبية يتسلم دفعة لحوم صكوك أضاحي بإجمالي 2 طن لتوزيعها على القرى

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الخميس، تسليم المحافظة الدفعة الأولى من لحوم صكوك الأضاحي بواقع 2 طن سيتم توزيعها على 3 إدارات اجتماعية وهي قليوب والخانكة وشبين القناطر لتوزيعها على 2000 أسرة، وذلك في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف، ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف بحضور الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف.

جدير بالذكر أن محصلة ماتم تحصيله من مبالغ صكوك أضاحى مبلغ وقدره ثمانية ملايين جنيه حيث بلغت قيمة صك الأضحية السودانى 5 آلاف جنيه وقيمة صك الأضحية البلدى 8 آلاف جنيه، إضافة لمبلغ 2 مليون و610 آلاف جنيه قيمة صكوك الإطعام والتى يبلغ قيمة الصك منها 300 جنيه وهى مستمرة طوال العام ومتواجدة بجميع مساجد المحافظة وإدارات الأوقاف الفرعية والمنتشرة بجميع مراكز المحافظة.

وتم توزيع عدد 86 طنًا من لحوم الأضاحي والإطعام خلال العام الماضي فقط حيث قامت مديرية أوقاف القليوبية بتسليمها إلى مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة تحت إشراف المحافظة لتقوم مديرية التضامن الاجتماعي بدورها فى توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية وفق القاعدة المسجلة لديها للمستحقين الفعليين الذين تم حصرهم وتسجيلهم لديها.

توزيع لحوم الأضاحي على القرى

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم توزيع 86 طنا على 86 ألف أسرة كدفعات سابقة، وجرى تشكيل لجان لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في إطار من الود والحب والاحترام والاهتمام الذي توليه الدولة بجميع مؤسساتها لهذه الأسر، وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة ومديرية الاوقاف والتضامن الاجتماعى بالقليوبية حيث أن عملية التوزيع تتم من خلال التضامن الاجتماعي من خلال قاعدة بيانات الأسر الأولى بالرعاية المسجلة لديها ضمانا لمزيد من الشفافية ووصولها للمستحقين من خلال البيانات المسجلة لدى التضامن الاجتماعي.

وشدد المحافظ، على ضرورة التأكد من وصول تلك اللحوم، للفئات المستحقة والمستهدفة وللأسر الأكثر احتياجاً، بمراكز المحافظة، تحت إشراف مديري الإدارات الفرعية بالأوقاف، على ان يتم التنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولي التضامن ومسئولي مديرية الأوقاف بنطاق المراكز المستهدفة.

صكوك الطعام

ومن جانبه وجه الهجان الجميع إلى المشاركة والمساهمة في صكوك الطعام التي تشرف عليها وزارة الأوقاف لضمان وصلها إلى مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية في كافة مدن وقرى المحافظة. مشيرا إلى أهمية التعاون البناء والمثمر بين المحافظة والجهات الحكومية وغير الحكومية بما يعود بالنفع على المواطنين ومشيداً بجهود وزارة الأوقاف والحكومة المصرية، في استمرار توفير المساعدات للأسر الأولى بالرعاية سواء من خلال صكوك الطعام أو صكوك الأضاحي، وتوفير اللحوم للمواطنين الأكثر احتياجا بمختلف القرى والمراكز، ودعم الأسر الفقيرة لتوفير حياة كريمة لهم، وذلك تنفيذا لمبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة تضع نصب أعينها تنفيذ المبادرات الرئاسية، التي تستهدف المواطنين الأكثر احتياجاً، وتسعى دائما لمد يد العون للمستحقين، وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي للرقي بالمجتمع والنهوض به.