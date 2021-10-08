محافظ القليوبية : لا زيادة في أسعار المواصلات داخل نطاق المحافظة

أعلن عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة القليوبية، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار .

وأكد محافظ القليوبية، في بيان اليوم، أنه وجّه كل الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية التموين إدارة المواقف وإدارة المرور؛ للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة نظرًا لاستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، والتعامل بكل حسم مع أية مخالفة لتعريفة الركوب المقررة وفرض غرامات وتحرير محاضر للمخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

ويناشد محافظ القليوبية جموع المواطنين بالتواصل الفوري مع الرقم (01002782373) بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن بغرفة عمليات المحافظة 114 أو عبر الواتس اب على الأرقام 01119992624-01555573040 في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية.

جاء ذلك عقب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار الوقود اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقّيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين،

حيث تضمّن القرار تحديد سعر بنزين 80 بـ7 جنيهات للتر البنزين، وسعر بنزين 92 بسعر 8.25 جنيه للتر، وبنزين 95 بسعر 9.25 جنيه للتر، مع تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 4200 للطن، والمتر المكعب للغاز الطبيعي للسيارات 3.75 جنيه.