محافظ القليوبية: تدبير 21 مليون جنيه لقرية الأحراز ضمن مبادرة «حياة كريمة»

تسعي محافظة القليوبية لتوفير الخدمات لها من تعليم، وصحة، ومياه شرب، وصرف صحي، وطرق، وكهرباء، وجميع الخدمات اللازمة لرفع مستوى تلك القرى، وإنشاء مشروعات

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، أنه في ظل استراتيجية الدولة المصرية الموحدة للقضاء على الفقر فى القرى الأكثر احتياجا، تبلورت أهمية إطلاق مبادرة حياة كريمة ، فهى مبادرة قومية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوحيد جهود الدولة المصرية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في ملف مكافحة الفقر.

وأضاف محافظ القليوبية ، أنه سيتم تدبير 21 مليون جنيه لمتابعة تنفيذ مبادرة حياة كريمة بقرية الأحراز بشبين القناطر، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، لتوفير حياة كريمة للمواطن .

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ القليوبية لمتابعة تنفيذ مبادرة حياة كريمة بقرية الأحراز فى شبين القناطر وذلك بحضور كل من الدكتورة ايمان ريان والدكتور سمير حماد نائبى محافظ القليوبية والدكتور عواد أحمد السكرتير العام وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما تمت مناقشة البيانات التي تم تجميعها من قبل الجهات الشريكة والإدارات المعنية الخاصة بالمسوحات التي تم تطبيقها بقرة الأحراز في مجالات ( سكن كريم – الخدمات التعليمية – الخدمات البيطرية – التضامن الاجتماعى).

توفير الخدمات التعليمية بالقرية

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، على أهمية الانتهاء من رفع كفاءة القرية، وتوفير الخدمات لها من تعليم، وصحة، ومياه شرب، وصرف صحي، وطرق، وكهرباء، وجميع الخدمات اللازمة لرفع مستوى تلك القرى، وإنشاء مشروعات تنموية، وتحسين البنية الأساسية بها وعمل قوافل طبية وقوافل بيطرية وعمليات جراحية وعمل نظارات طبية وعمليات العيون وأجهزة تعويضية .

ووجه المحافظ المسؤولين بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وهى (التضامن الاجتماعي – الصحة – التربية والتعليم – شركة مياه الشرب والصرف الصحى – الوحدات المحلية)؛ لتنفيذ أعمال المبادرة وتذليل أية معوقات، وإعداد تقارير دورية بنسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز في القرى المستهدفة، حتى يتم الانتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمنى المحدد لتلبية احتياجات تلك القرى من المشروعات التنموية.

تطوير مكتب البريد والشؤون الاجتماعية

وجدير بالذكر أنه سيتم تطوير مبنى الشؤون الاجتماعية لتقديم خدمة لائقة للمواطنين ، كما سيتم تطوير مكتب البريد، وإنشاء مبنى جديد مزود بأماكن لاستراحة المواطنين وأماكن للانتظار، كما سيتم البدء فى التوسعات اللازمة للمدارس، وإحلال وتجديد المدارس القديمة، أيضا تم الانتهاء من مشروع الصرف الصحى للقرية ومن الوصلات المنزلية.

كما تم حصر الاحتياجات المطلوبة للوحدة البيطرية لرفع كفاءتها لتقوم بكامل مهامها فى تقديم خدمة متميزة لمواطنى القرية.