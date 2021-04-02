محافظ القليوبية: الصرف الصحي سيدخل كل بيت.. والتكلفة الإجمالية تتخطى مليار جنيه (فيديو)

أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن عدد القرى التى يتم تطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة، أنه تم حصرها بعدد 1486 منزلًا للتطوير، ضمن مبادرة حياة كريمة، سيتم تطويرها.

وقال الهجان ، خلال لقاء مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج “حقائق وأسرار” على فضائية صدى البلد، إن الصرف الصحي هيدخل كل بيت، حيث إن شروع تبطين الترع من أهم المشروعات الجارى إنشاؤها بالمحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأضاف الهجان، أنه تم الانتهاء من 35% من تبطين ترع المحافظة، وبتكلفة إجمالية تتخطى مليار جنيه.

مشيرا إلى أن مشروعات الصرف الصحي والمشروعات الخدمية الأخري تصل تكلفتها إلى مليار و 750 مليون جنيه.