محافظ القليوبية السابق: الشباك الواحد لا يوفر على المستثمر سوى أجرة التاكسي

دعاء محمودقال عدلي حسين، محافظ القليوبية السابق، إنه لا يهتم بفكرة الشباك الواحد، مؤكدا أنه يريد قانونا موحدا؛ لأن فكرة الشباك لا توفر على المستثمر شيئا بخلاف أجرة التاكسي.طالب عدلي حسين، حسين خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا لمجلس الأعمال المصري الأوروبي، بعدم التمييز بين المستثمر المصري والأج

دعاء محمود

قال عدلي حسين، محافظ القليوبية السابق، إنه لا يهتم بفكرة الشباك الواحد، مؤكدا أنه يريد قانونا موحدا؛ لأن فكرة الشباك لا توفر على المستثمر شيئا بخلاف أجرة التاكسي.

طالب عدلي حسين، حسين خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا لمجلس الأعمال المصري الأوروبي، بعدم التمييز بين المستثمر المصري والأجنبي عند الاستثمار في مصر، مشددا على أهمية إلزام الدولة باحترام كل التعاقدات والاتفاقيات الخاصة بالمشروعات حتى لو تغيرت الحكومات والأنظمة.

ورد محمد أبو العنين رئيس المجلس المصري الأوروبي على تلك التصريحات قائلا: قانون الاستثمار لا يميز بين الأجناس وأسهم في حسم أمور كثيرة ولكن هناك موضوعات مازالت معلقة، مشددا على أهمية طرح الفرص الاستثمارية على المستثمرين في الخارج.