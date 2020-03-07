محافظ القليوبية: افتتاح مستشفى القناطر الخيرية بتكلفة 283 مليون جنيه أغسطس المقبل

صرح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، أنه جار العمل على قدم وساق للانتهاء من إنشاءات مستشفى القناطر الخيرية المركزي للنهوض بمستوى القطاع الصحي بالمدينة، بتكلفة 283 مليون جنيه.

وأكد محافظ القليوبية ، في بيان اليوم، أنه تم توفير كافة الاعتمادات المالية للانتهاء من الإنشاءات والمفروشات الطبية والأجهزة، مشيرا إلى أن المستشفي من المنتظر تسليمه في أغسطس المقبل، وسيتم متابعة الشركة المنفذة لدفع الأعمال وتسليمها في المواعيد المتفق عليها وفق المواصفات المطروحة بالمقايسة .

وأضاف محافظ القليوبية ، خلال الزيارة المستشفى القناطر، أن المستشفى يتكون من 8 غرف عمليات، وغرفتي مناظير و27 سرير عناية مركزة بالإضافة إلى 27 حضانة للأطفال المبتسرين، وكذلك تحتوى المستشفى على 38 جهازا للغسيل الكلوى ويبلغ عدد الأسرة 205 أسرة .

مستشفى الحروق أول مستشفى متخصص في المحافظة

كما تفقد المحافظ خلال الجولة مستشفى الحروق والتي تعد أول مستشفى تخصصي يتم إنشاؤه بالمحافظة لعلاج الحروق والمقامة على مساحة 1000 متر مربع، وتبلغ قيمة تكلفته 300 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 90% وسيتم الانتهاء منها خلال شهر يونيو المقبل.

وأشار إلى أن المركز سيكون إضافة كبيرة لمنظومة الصحة بالمحافظة وسيكون أيضا وجهة ومقصدا لكل مواطني مصر حيث يعد المركز هو الأول من نوعه علي مستوي المحافظات بعد مستشفى “أهل مصر”.

وذكر محافظ القليوبية أن ذلك يأتى فى إطار حرص محافظ القليوبية على الاهتمام بالقطاع الصحى ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إنشاء مستشفيات حديثة على أحدث أنظمة التشغيل وتوفير الأطقم الطبية المتخصصة فى كافة المجالات والتوسع فى إنشاء أقسام جديدة فى التخصصات النادرة للتخفيف عن كاهل المواطنين من أبناء المحافظة.

ومن جانبه شدد المحافظ خلال جولته على المسئولين القائمين على التنفيذ بسرعة الانتهاء من تنفيذ المسشفيات بالقناطر الخيرية والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتسليمها وإدخالها الخدمة بأقرب وقت ممكن.

جاء ذلك بحضور الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة واللواء ضياء الدين عبد الحميد رئيس مدينة القناطر وحاتم عبد الحميد عضو مجلس النواب.