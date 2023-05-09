محافظ القليوبية: إلغاء تكليف 8 موجهين من واضعي أسئلة اختبارات صفوف النقل

قرر محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان إنهاء تكليف إلغاء تكليف عدد 8 موجهين من واضعي أسئلة الاختبارات لصفوف النقل؛ لرصد مخالفات، وإحالتهم للتحقيق، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وأضافت المحافظة، فى بيان، اليوم، أن القرار يأتي بناء على ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بعض المخالفات أثناء سير أعمال امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني.

وقامت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم، بإعداد مذكرة مفصَّلة برصد كل المخالفات، وعرضها على المحافظ لاتخاذ القرار اللازم، لافتة إلى أنه تمت عودة الموجهين لوظائفهم الأصلية بعد إنهاء التكليف.