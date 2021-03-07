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محافظ القاهرة : 174 ألف طالب بالشهادة الإعدادية أدوا الامتحان المجمع اليوم دون معوقات (فيديو)

يضم اختبار 5 مواد في امتحان واحد لمدة ساعتين
عصام عميرة 7:02 م, الأحد, 7 مارس 21 7:02 م, الأحد, 7 مارس 21

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قال محافظ القاهرة خالد عبد العال، إن ما يقرب من 174 ألف طالب وطالبة أدوا امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 – 2021، مشيدا بدور الأجهزة المختلفة في توفير وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا .

وأضاف محافظ القاهرة أن نظام الامتحان الجديد الذي يؤديه الطلاب اليوم لاقى ارتياح الطلاب، وعدم رصد أى شكاوى منه.

واوضح محافظ القاهرة أن النظام الجديد للامتحان للشهادة الاعدادية، هو امتحان مجمع فى منهج الفصل الدراسي الأول لمواد الدراسات الاجتماعية، والرياضيات، واللغة العربية، والعلوم، واللغة العربية، في امتحان واحد مدة الإجابة المسموح بها للطالب فيه ساعتين ولا يضاف للمجموع ولكن يجب اجتيازه وبه نجاح ورسوب، واجتياز الطالب للامتحان المجمع شرط أساسي حتى يستطيع أن يؤدى امتحان نهاية العام الدراسى .

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وذكر محافظ القاهرة، أنه تقرر خفض عدد الطلاب داخل اللجان  بحيث لا تتجاوز 14 طالبًا وطالبة لمراعاة المسافات البينية بينهم، لحمايتهم، لافتا الى انه تم توفير اجهزة لقياس درجة الحرارة لكل مدرسة.

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بدء امتحانات الترم الاول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020- 2021 بمدرستي البهية البرهانية الإعدادية بالسيدة زينب وقصر الدوبارة  بشارع قصر العينى بجاردن سيتى للاطمئنان على سير الامتحانات دون أي عقبات .

وأشار محافظ القاهرة خلال الجولة إلى أن الامتحان بدأ بجمبع لجان القاهرة بدون اي معوقات مضيفاً أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميا قبل بدء الإمتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة ،  بالإضافة إلى تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحيث لا تتجاوز 14طالبًا وطالبة لمراعاة المسافات البينية بينهم.

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وقد أشاد المحافظ بالتزام الطلاب  بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات حرصا على الصحة العامة.

وطمأن المحافظ أولياء الأمور بأن الدولة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على سلامة أبنائهم .

وتابع انه فى حالة عدم اجتياز الطالب خلال الامتحان المجمع، أو حصول هذا الطالب على مجموع 50% أو أكثر في ورقة الامتحان، ولكنه حصل على أقل من 25% في مادة من أصل الخمس مواد يجب عليه أن يؤدى امتحان آخر تكميلي في المواد التي حصل فيها على مجموع منخفض يسمح له بأداء امتحان الترم الثانى .

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ولن يتم إضافة درجات هذا الامتحان المجمع للمجموع النهائي للطالب والمجموع بالكامل لطلاب الشهادة الإعدادية سيتم تحديده من خلال امتحان نهاية الفصل الدراسى الثانى الذى سيتم التنسيق على أساسه للمرحلة الثانوية .

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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