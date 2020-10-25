محافظ القاهرة يوقع عقد إنشاء روضة السيدة 2 بتكلفة 500 مليون جنيه

وقع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة و المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات عقد تطوير منطقة الطيبي بحي السيدة زينب ( روضة السيدة ٢) المجاورة لمشروع تل العقارب ( روضة السيدة ١) بتكلفة قدرها 500 مليون جنيه .

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار الخطة القومية للدولة وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات غير الآمنة ونقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرًا إلى أنه مشروع متكامل يراعى النسق العمرانى للقاهرة الفاطمية الإسلامية ويوفر وحدات سكنية بمساحات مختلفة تراعى احتياجات المواطنين.

وأضاف المحافظ أن مشروعات التطوير فى المنطقة لاتوفر حياة كريمة لسكان المنطقة فقط بل تمثل إضافة قوية لإعادة إحياء القاهرة التراثية .

وأضاف المحافظ أن مشروع تطوير منطقة الطيبي ( روضة السيدة 2) سيتم الانتهاء منه خلال 18 شهرًا ويتضمن إنشاء 15 عمارة سكنية أرضي و5 أدوار متكررة بإجمالي 700 وحدة سكنية، إلى جانب إنشاء 50 وحدة تجارية على مساحة 10,5 فدان ، بالاضافة إلى منطقة خدمات تشمل نقطة شرطة وحضانة وأماكن عامة ” ملاعب وحدائق ” مؤكدًا أنه سيتم بالتوازى مع إنشاء هذا المشروع عمل تطوير لمنطقة أبوالريش بالكامل .

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه منذ إعلان منطقة الطيبي منطقة اعادة تخطيط وحرصًا على إخراج المشروع كوحدة متكاملة تقرر تنفيذ نفس النموذج السابق تنفيذه في المرحلة الأولى (روضة السيدة 1 ) بتطوير المنطقة وفق طراز معماري يحاكي طبيعة القاهرة التاريخية .

وذكر م. خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات أن هناك رؤية للتغيير العمرانى بالعاصمة لإبراز الجانب التاريخى المميز لها سواء فى المرحلة الخديوية أو المرحلة الفاطمية لخلق بيئة جديدة للمواطن والتى تعد من أكبر اهتمامات القيادة السياسية مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ عدة مشروعات بمنطقة السيدة زينب .

تنفيذ المشروع في 18 شهرا

وأضاف م. خالد صديق أنه سيتم ضغط مدة تنفيذ المشروع من 38 شهرا إلى 18 شهرا تطبيقاً لسياسة الدولة بضغط مدة التنفيذ إلى أقل مدة ممكنة لسرعة نقل السكان إلى الوحدات الجديدة .

وكانت محافظة القاهرة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات قد قامت بتطوير منطقة تل العقارب وأنشأت مكانها روضة السيدة 1 على مساحة 6,5 فدان بتكلفة 330 مليون جنيه وضم المشروع 816 وحدة سكنية و198 محل ومثل نقلة حضارية كبرى لسكان المنطقة الذين تمت إعادتهم إليها بعد انتهاء التطوير خاصة وأنه يضم كافة الخدمات وتم تعيين جهاز إدارى متخصص للحفاظ عليه كما تم التعاقد مع شركتى أمن وصيانة للحفاظ على المبانى والمشروع .