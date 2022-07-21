محافظ القاهرة يوقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية العلوم والمهارات لتوفير فرص عمل للشباب

وقع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة ، وليلى إسكندر وزير البيئة الأسبق ورئيس مجلس إدارة الاكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات ناس (NASS ) بروتوكول تعاون بشأن توفير برامج تأهيل وتشغيل لشباب الخريجين.

وأكد محافظ القاهرة أن هذا البرتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واهتمام الدولة بالارتقاء بقدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وتمكين الشباب من تنمية مهاراتهم بصورة احترافية وخلق كوادر شبابية بما يتفق مع رؤية مصر 2030.

وأكد اللواء خالد عبد العال أن محافظة القاهرة تضع ضمن أهم أهدافها الارتقاء بالإمكانيات البشرية وإعداد الكوادر التي تندمج في المجتمع ، وتحويل الأفراد إلى أعضاء فاعلين منتجين يفيدون أنفسهم والمجتمع المحيط بهم بالتعاون مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية مشيرًا إلى أن هذا البرتوكول سيسهم في خلق فرص عمل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف محافظ القاهرة أنه بمقتضى هذا البروتوكول ستقوم المحافظة بالإشراف والمراقبة والمتابعة للبرامج التدريبية المتخصصة مهنياً وحرفياً التي ستقدمها الأكاديمية عن طريق أفضل الخبرات والكفاءات المؤهلة علمیًا فى المجالات العلمیة والفنیة والتدریبیة والاستشاریة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن التعاون بين المحافظة والأكاديمية سيشمل جميع مجالات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ، والتعاون في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإقامة معارض تسويقية في كافة المجالات، وخلق فرص تدريبية مهنية مختلفة، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون في جميع أنشطة خدمة المجتمع، وتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب المتدربة وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة المجتمعية والتطويعية، وخلق جيل واع ومدرك لتحديات العصر الآنية والمستقبلية، إلى جانب التدريب الإداري والمهني، والتدريب على الحاسب الآلي، وإقامة ملتقيات توظيف وتوفير فرص عمل ومعارض تسويقية خاصة أن الأكاديمية متخصصة في المدارس التطبيقية الفنية ولديها شراكات مع مؤسسات كبرى.

شهد توقيع البرتوكول اللواء علاء رشاد سكرتير عام محافظة القاهرة، والدكتورة رانيا حسن رئيس جهاز شباب الخريجين.