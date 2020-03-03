عقـــارات

محافظ القاهرة يوجه بسرعة طلاء العقارات المحيطة بميدان التحرير

شهد التحرير أعمال تطوير بداية من باب المتحف المصري والحدائق الموجودة بالميدان
عصام عميرة 1:34 م, الثلاثاء, 3 مارس 20 1:34 م, الثلاثاء, 3 مارس 20

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أكد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال على سرعة الانتهاء من طلاء العقارات المحيطة بميدان التحرير والتى ينفذها حى غرب ، مع استكمال توحيد واجهات المحلات بميدان التحرير بما يتناسق مع روح الميدان وطبقاً لمواصفات الجهاز القومي للتنسيق الحضارى ، بالإضافة إلى استحداث منظومة إنارة لميدان التحرير لإظهاره مضاء بالكامل مع توزيع الإنارة التجميلية بجوار النخيل المنتشر بالميدان .

جاء ذلك خلال تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم أعمال التطوير الجارية بميدان التحرير .

ووجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بسرعة نهو أعمال تطوير الميدان التي تنفذها شركة المقاولون العرب وذلك استعداداً لاستقبال الحدث الأكثر أهمية وهو نقل المومياوات ، بالاضافة إلى سرعة انهاء اعمال التطوير للوصول الى المنظهر الجمالى المستهدف تنفيذة.

زراعة الميدان بالنخيل ونباتات الزينة

وشهد ميدان التحرير أعمال تطوير بداية من باب المتحف المصري والحدائق الموجودة بالميدان ، حيث تمت إعادة زراعتها بالنخيل ونباتات الزينة ، كما تمت زراعة المنطقة السطحية لجراج التحرير بأشجار الزيتون والنخيل، ونشر المقاعد بطول الحدائق الموجودة بالميدان.

رافق محافظ القاهرة اللواء ابراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية ، واللواء هشام خشبة رئيس حى غرب وعدد من قيادات المحافظة .

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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