محافظ القاهرة يوجه بسرعة إزالة العقارات المخالفة دون استثناء

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن أجهزة المحافظة مستمرة في إزالة العقارات المخالفة دون استثناء مهما كان حجمها أو موقعها في كل أحياء العاصمة، لتنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة.

واضاف محافظ القاهرة ، أنه سيتم التعامل مع أي محاولة للاستيلاء على أراضي الدولة أو البناء عشوائياَ بدون ترخيص أو البناء المخالف للاشتراطات البنائية أو غير المطابق للأكواد المصرية في البناء حفاظا على المواطنين وأرواحهم فى المقام الأول.

كما وجه المحافظ بسرعة تطبيق القانون وإزالة أي عقار مخالف.

إزالة عقار مخالف بالأميرية البلد



وفى هذا السياق تمكنت أجهزة حى الزاوية الحمراء بمعاونة الأجهزة الأمنية، من إزالة عقار مكون من أرضى وثلاثة أدوار متكررة على مساحة 120 م2 مقام على أرض أملاك الدولة، وصادر له عدة قرارات إزالة بشارع أبو بكر إسماعيل بالأميرية البلد.

كما تمكنت أجهزة الحى من استعادة قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 150 م2 بجوار سنترال الزاوية سيتم تسويرها للحفاظ عليها تمهيدًا لتخصيصها كمنفعة عامة لخدمة المواطنين بالحى.

وتم أيضا إزالة وحدة سكنية مخالفة مقامة فوق أحد بلوكات مساكن الضباط وأخرى أعلى البلوك 80 بجوار سوق الزاوية الحضاري.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة تنفيذ قرارات إزالة العقارات المخالفة بأقصى سرعة وبكل حزم لمنع المخالف من الاستفادة من مخالفته.

وطالب المواطنين بضرورة الرجوع للأحياء للتأكد من قانونية الوحدات السكنية ومطابقتها لاشتراطات التراخيص قبل التعامل عليها بالشراء أو الإيجار أو البدل حتى لا يواجهوا مشكلات في إدخال المرافق أو تعرض الوحدة للإزالة ويخسروا مدخراتهم.