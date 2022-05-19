محافظ القاهرة يوجه بالحفاظ على الثروة الشجرية

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تطوير وتوسعة شارع زهراء المعادي ضمن أعمال تطوير عدد من الشوارع بالمنطقة والتى تقوم بها الدولة لتسهيل ربط محورى الاوتوستراد وزهراء المعادى بمحور حسب الله الكفراوى الذى يربط المقطم والاسمرات بشرق القاهرة .

وأكد محافظ القاهرة أن الاعمال تأتى ضمن الجهود التى تقوم بها الدولة لربط محاور جنوب وشرق القاهرة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة .

كما شهد محافظ القاهرة أعمال نقل الأشجار الموجودة بالشارع إلى شارع الخمسين بالبساتين والتى تتم بأحدث معدات هيئة نظافة وتجميل القاهرة ليتم زراعتها فى مكان آخر، مشددا على الحفاظ على الثروة الشجرية بالقاهرة .

وأكد محافظ القاهرة أن معدات نقل وإعادة زراعة الاشجار تعد سابقة تستخدم للمرة الأولى على مستوى الجمهورية مشيرًا إلى أنه تم ضم أحدث الوسائل والمعدات التى تستخدم فى نقل وإعادة زراعة الأشجار والنخيل للحفاظ على الأشجار التى يتم نقلها من مناطق التطوير بزراعتها فى أماكن اخرى .

وشدد محافظ القاهرة خلال متابعته عمل معدات شفط القمامة من الشارع والتى تم إدخالها مؤخرًا لرفع كفاءة النظافة بجميع أحياء العاصمة على ضرورة استمرار إعتماد هيئة النظافة على مواردها وبحث سبل تعظيمها ، مع استغلال الكوادر المميزة التى تزخر بها الهيئة لإظهار الوجه الحضارى والتاريخى للعاصمة التي تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة يبرزها أعمال رجال هيئة النظافة .

رافق المحافظ فى جولته م. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد ، واللواء ايهاب الشرشابى رئيس هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة ، واللواء أحمد جودة رئيس حى المعادى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.