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محافظ القاهرة يوجة برفع كفائة حدائق العاصمة لتوفير متنفس للمواطنين

وبدء تطوير حديقة الطفل بمدينة نصر التى تقع على مساحة ٢٠ فدانا
عصام عميرة 3:53 م, السبت, 6 مارس 21 3:53 م, السبت, 6 مارس 21

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أكد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المحافظة تقوم حاليًا برفع كفاءة عدد من الحدائق لتوفير متنفس للمواطنين وتحسين المظهر الجمالي والحضاري  للعاصمة .

جاء ذلك خلال جولة محافظ القاهرة بحيي شرق، وغرب مدينة نصر، تفقد خلالها الحديقة الدولية وحديقة العاشر من رمضان، التابعتين للحدائق المتخصصة وحديقة العاشر (ب) بتقاطع مصطفى النحاس، التابعة لهيئة نظافة وتجميل القاهرة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة لا تألوا جهدا في سبيل زيادة المسطحات الخضراء بها مع إعادة تطوير والعناية بما هو قائم بها فعليًا لما يمثله ذلك من تحسين للبيئة بالعاصمة .

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محافظ القاهرة يتفقد الحدائق

وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم إعادة تخطيط جميع الحدائق بالقاهرة وتزويدها بالخدمات اللازمة التى تضمن إتاحة الفرصة لروادها بقضاء يوم كامل فيها كما سيتم تحديث الممرات لهواة المشى وزيادة مساحة منطقة ألعاب الأطفال .

وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال التطوير بدأت بحديقة الطفل بمدينة نصر التى تقع على مساحة ٢٠ فدان بين شوارع مكرم عبيد وأبو داوود الظاهرى وأحمد فخرى وعبد الرازق السنهورى والتي عانت من الإهمال خلال الفترة الماضية رغم موقعها المتميز بمدينة نصر وكونها تمثل متنفس كبير لأهالي المنطقة حيث يجرى حاليًا الانتهاء من أعمال إقامة نظام رى جديد وحديث وإعادة توزيع الكهرباء وتغيير البردورات وإعادة تطوير الممشى الداخلى ورصف جميع الطرقات ببلاطات الإنترلوك وتقليم الاشجار والنخيل ودهان الأسوار الخارجية والبردورات وزيادة المزروعات.

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كما شملت أعمال التطوير رفع كفاءة المقاعد واستعواض التالف منها وتغيير اللافتات الإرشادية بالحديقة وعمل برجولات جديدة وإعادة توزيعها مع الحفاظ على المسطحات الخضراء .

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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