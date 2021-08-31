استثمار

محافظ القاهرة يكلف هيئة النظافة بزيادة المساحات الخضراء وإعلان الطوارئ لتحسين الخدمة

محافظ القاهرة: "لا مكان لمن لا يعمل"
عصام عميرة 1:42 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21 1:42 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

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شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماع مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل القاهرة بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة، فى بيان للمحافظة، على تقديره لجميع العاملين بالهيئة حيث إن الجهد المبذول من العاملين أصبح محل إشادة من الجميع ، مشيرا إلى أن استلام الشركات الجديدة لنظافة أحياء المنطقتين الشرقية والغربية تباعًا يلقى بمسئولية كبيرة على الهيئة التى ستتولى تقديم الدعم للشركتين خلال الفترة الأولى من عملهما ، بالإضافة إلى المنطقتين الشمالية والجنوبية المنوط بها مسئولية النظافة بهما.

وطالب محافظ القاهرة هيئة النظافة ورؤساء الأحياء بالعمل كفريق واحد من أجل إنجاح المنظومة الجديدة بالقاهرة ، وتذليل أي عقبات على أرض الواقع باعتبار الجميع شركاء في تنفيذ مهمة وطنية لخدمة المواطن.

كما طالب محافظ القاهرة بزيادة الاهتمام بالجمع السكنى وإحكام الرقابة على متعهدى الجمع وأن تكون التعاقدات معهم صارمة وواضحة مع توقيع الغرامات الفورية وإلغاء التعاقدات فى حالة التقصير حرصًا على مصلحة المواطنين.

كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة إعلان هيئة النظافة حالة الطوارئ خلال الفترة القادمة بصفة مستمرة لإنجاح المنظومة الجديدة ووجود خطة محددة ومحكمة للتعامل معها لتجنب إهدار الجهد والوقت ، ويتم فيها توزيع الأدوار والمسئوليات ويتبعها المراقبة الصارمة لتتم المحاسبة ، مع تحديد مهام كل عامل ودوره بدقة ، بالإضافة إلى تفعيل دور وحدة الرصد البيئى وتواجد أفرادها على مدار الـ 24 ساعة لرصد أى مخالفات.

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كما طالب محافظ القاهرة  بوجود متابعة مكثفة لمتعهدى النظافة لأنهم السبب الرئيس فى نجاح المنظومة أو فشلها وفسخ عقد أى متعهد لا يفى بالتزاماته على الفور.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تعمل على بدء منظومة نظافة جديدة للحصول على رضا المواطنين ، ولن يسمح فيها بالأخطاء أو التعلل بسلوكيات المواطنين أو القبول بالمتاح خاصة أن الدولة وفرت كافة الإمكانيات المالية للشركتين وهيئة النظافة والتجميل وتنتظر تغيير جذرى فى مستوى النظافة يضاهى العواصم المماثلة أو يفوقها  ، مشددًا على أن القيادة السياسية لن تقبل أي تقصير في مستوى النظافة بالعاصمة خلال الفترة المقبلة لأنها تهدف فى المقام الأول إلى تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

تحقيق أعلى معايير النظافة

وأضاف محافظ القاهرة أنه لن يُقبل إلا أعلى معايير النظافة فى الشارع لأن المواطن يرغب فى أن يرى ناتج ما أنفقته الدولة على هذا الملف على أرض الواقع.

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محافظ القاهرة: “لا مكان لمن لا يعمل”

وأكد محافظ القاهرة على وجود جهات مستقلة لمتابعة ورصد المقصرين لمحاسبتهم مطالبًا بإحداث طفرة فى النظافة والجمع السكنى والإهتمام بالشوارع والكنس اليومى ورفع الأتربة حيث ستقابل أى شكوى من المواطن باجراء فورى حاسم ضد المقصر مشددًا على أنه : “لا مكان لمن لا يعمل” ومن يؤدى عمله سيكافأ .

وطالب محافظ القاهرة بتفعيل دور المشاركة المجتمعية فى أعمال النظافة والتجميل وحث المواطنين على المحافظة على ما يتم من أعمال.

كما طالب محافظ القاهرة بالاهتمام بالتشجير ونشر الخضرة وصناديق جمع القمامة بالشوارع وأمام المنازل وعلى الأعمدة مع مراجعة أسلاك الإنارة والتأكد من تغطيتها حرصًا على حياة المواطنين مع دهان البلدورات وتنظيف كشافات الإنارة.

كما شدد على ضرورة توافر معدات النظافة فى الشارع والتأكد من جاهزية الاحتياطى وتوحيد زى العمال.

وطالب محافظ القاهرة بعمل حملات بالتنسيق مع الشرطة لضبط من يرتدى زى الهيئة دون أن يكون من العاملين بها ويستغل الزى فى أعمال التسول خاصة باشارات المرور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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وأثنى محافظ القاهرة على النهج الذى أصبحت تقوم به الهيئة بالاعتماد بالكامل على الورش الخاصة بها فى عمليات الإصلاح ورفع كفاءة المعدات مع فتح الورش لأى تعاقدات خارجية للإصلاح بورش الهيئة والاستفادة من العمال المهرة الموجودين بالهيئة فى تصنيع وتصميم البرجولات وتقديم خدمات تنسيق الحدائق للمواطنين لتعظيم الإيرادات.

واستعرض اجتماع مجلس الإدارة الذى شارك فيه اللواء محمد حنفى سكرتير عام محافظة القاهرة واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد واللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة النظافة وأعضاء المجلس التصديق على الحساب الختامى للهيئة للعام المالى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، حيث نفذت الهيئة ٩٩% من المستهدف فى موازنة العام الماضى.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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