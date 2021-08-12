سيــارات

محافظ القاهرة يكلف رؤساء الأحياء بسرعة رفع السيارات المتهالكة من الشوارع

وتطبيق غرامات على ملاكها
عصام عميرة 12:24 م, الخميس, 12 أغسطس 21 12:24 م, الخميس, 12 أغسطس 21

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شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات رفع السيارات المتهالكة والمهملة المتروكة بالشوارع بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة.

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء برفع السيارات المتروكة بالشارع وتسليمها للمرور حال وجود لوحات معدنية عليها، أو التحفظ عليها بالمخازن والساحات المخصصة لهذا الغرض بالأحياء حال عدم وجود لوحات عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية، وعدم تسليمها لمالكيها إلا بعد تقديم أوراق ثبوت الملكية، وسداد الغرامات المقررة، والتعهد بعدم تركها فى الشارع واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين .

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وذكرت المحافظة في بيان اليوم، ان ذلك يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها محافظة القاهرة لرفع كفاءة النظافة بالعاصمة وإعادة الشكل الحضارى والجمالى لها، ضمن منظومة المخحلفات الجديدة.

المحافظ: ضبط اى سيارة تلقي مخلفات هدم

كما شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على ضرورة التعامل بحسم مع السيارات التي تقوم بإلقاء مخلفات البناء والهدم خارج المقالب المخصصة لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها على الفور .

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وأكد على أن رئيس الحى مسئول رئيسى عن أعمال النظافة فى منطقته وأن نجاح منظومة النظافة يكمن فى قيام الأحياء بعملها مطالبًا رؤساء الأحياء بالتواجد اليومى بالشارع لإحداث تغيير فى مستوى النظافة يلمسه المواطن الذى يعد رضاه عن النظافة هو الهدف الرئيسي للمنظومة الجديدة .

وفى هذا السياق تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى السيدة زينب  من ضبط السيارة رقم 697 ن ر د وهي تلقي المخلفات خارج المقالب العمومية وتم مصادرتها على الفور واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها ، كما تم ضبط لودر اثناء قيامه بأعمال هدم بدون ترخيص وتم التحفظ عليه بالحي واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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