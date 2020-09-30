محافظ القاهرة يكلف رؤساء الأحياء بالتجاوب مع المواطنين وحل مشاكلهم

حتي يشعر المواطن باهتمام الدولة به والعمل على تذليل اى عقبات امامهم

طالب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، رؤساء الأحياء بضرورة التواصل مع المواطنين خلال الفترة القادمة من خلال عقد لقاءات معهم لحل مشاكلهم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم عند الحصول على الخدمات المختلفة حتي يشعر المواطن باهتمام الدولة به

تهنئة القوات المسلحة بمرور 47 عاما على نصر أكتوبر

كما وجه اللواء خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، اليوم، التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة مرور ٤٧عام على نصر أكتوبر العظيم.

وأكد محافظ القاهرة ، على أهمية دور القوات المسلحة على مدار التاريخ ليس فقط في تأمين الحدود ولكن في كافة مجالات التنمية بانحاء الجمهورية .

جاء ذلك بحضور السكرتير العام والسكرتير المساعد و النواب ورؤساء الأحياء ومديري الهيئات والمديريات .

السماح بالبناء حتي 4 أدوار

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن المحافظة بدأت منذ أمس فى تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالسماح ببدء أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء حتى 4 أدوار فقط لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه لن يسمح للحاصلين على رخص بناء لأكثر من 4 أدوار باستكمال البناء بعد الرابع حنى صدور اشتراطات البناء الجديدة التي ستحددها الدولة .

وأكد محافظ القاهرة أنه تم السماح بعودة أعمال البناء فى كل أحياء القاهرة لمن يملك رخصة بناء على ألا يتجاوز الدور الرابع مشددًا على رؤساء الأحياء باستمرار أعمال الرقابة والمتابعة وعدم السماح بأي تجاوزات أو مخالفات بناء جديدة.