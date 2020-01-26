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محافظ القاهرة يكرم أسر شهداء الشرطة

تواصل الصمود والتحدى لرجال الشرطة بالتعاون مع القوات المسلحة في دعم مسيرة استقرار الوطن رغم التحديات الجسيمة
عصام عميرة 3:34 م, الأحد, 26 يناير 20 3:34 م, الأحد, 26 يناير 20

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شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة احتفالية المحافظة لتكريم أسر شهداء الشرطة عن محافظة القاهرة فى حديقة الأزهر ، بحضور اللواء أشرف عزت وكيل إدارة العلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية ونواب المحافظ وعدد من قيادات المحافظة .

وتقدم محافظ القاهرة بتقديم التهنئة لهيئة الشرطة الباسلة بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لأعياد الشرطة ، حيث قدمت الشرطة أروع المثل فى التضحية والفداء بالتلاحم مع الشعب المصرى فى معركة الإسماعيلية ، ضد قوات الاحتلال الإنجليزى .

وأكد اللواء خالد عبد العال ، على تواصل الصمود والتحدى لرجال الشرطة بالتعاون مع القوات المسلحة في دعم مسيرة استقرار الوطن رغم التحديات الجسيمة ، والتى يواجهها الوطن والمنطقة خلال السنوات الماضية .

وأشاد محافظ القاهرة بدور الشرطة المصرية في القضاء على بؤر الإرهاب بضربات استباقية أجهضت العديد من المخططات ، التى كانت تنال من أمن مصر حتي أصبحت واحة للأمن والأمان فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى ودعم مسيرة التنمية المستدامة نحو مستقبل أفضل للمواطن المصرى .

المحافظ يوجه التحية لأسر الشهداء

ووجه المحافظ التحية والتقدير لكل أم وأب وزوجة وأبناء قدموا شهيدا وضرب أروع المثل فى التضحية الوطنية والفداء للوطن ودفاعا عنه ، حتي ينعم أبناؤه بالأمن والاستقرار ، معاهدا إياهم بالوفاء الدائم والاعتراف لما قدمه شهداؤنا من أرواحهم .

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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