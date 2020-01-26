محافظ القاهرة يكرم أسر شهداء الشرطة

تواصل الصمود والتحدى لرجال الشرطة بالتعاون مع القوات المسلحة في دعم مسيرة استقرار الوطن رغم التحديات الجسيمة

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة احتفالية المحافظة لتكريم أسر شهداء الشرطة عن محافظة القاهرة فى حديقة الأزهر ، بحضور اللواء أشرف عزت وكيل إدارة العلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية ونواب المحافظ وعدد من قيادات المحافظة .

وتقدم محافظ القاهرة بتقديم التهنئة لهيئة الشرطة الباسلة بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لأعياد الشرطة ، حيث قدمت الشرطة أروع المثل فى التضحية والفداء بالتلاحم مع الشعب المصرى فى معركة الإسماعيلية ، ضد قوات الاحتلال الإنجليزى .

وأكد اللواء خالد عبد العال ، على تواصل الصمود والتحدى لرجال الشرطة بالتعاون مع القوات المسلحة في دعم مسيرة استقرار الوطن رغم التحديات الجسيمة ، والتى يواجهها الوطن والمنطقة خلال السنوات الماضية .

وأشاد محافظ القاهرة بدور الشرطة المصرية في القضاء على بؤر الإرهاب بضربات استباقية أجهضت العديد من المخططات ، التى كانت تنال من أمن مصر حتي أصبحت واحة للأمن والأمان فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى ودعم مسيرة التنمية المستدامة نحو مستقبل أفضل للمواطن المصرى .

المحافظ يوجه التحية لأسر الشهداء

ووجه المحافظ التحية والتقدير لكل أم وأب وزوجة وأبناء قدموا شهيدا وضرب أروع المثل فى التضحية الوطنية والفداء للوطن ودفاعا عنه ، حتي ينعم أبناؤه بالأمن والاستقرار ، معاهدا إياهم بالوفاء الدائم والاعتراف لما قدمه شهداؤنا من أرواحهم .