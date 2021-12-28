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محافظ القاهرة يقرر نقل سيدة تصدت للص لمعهد ناصر

بعد قيام احد قائدي الدراجات البخارية بخفط هاتف محمول من فتاة صغيرة
عصام عميرة 11:51 م, الثلاثاء, 28 ديسمبر 21 11:51 م, الثلاثاء, 28 ديسمبر 21

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أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اتصالًا هاتفيا بالسيدة بشرى سرور على حسن 59 عام، والتي تصدت للسارق الذي قام بسرقة هاتف محمول من فتاتين صغيرتين بعد سحلهم بحلوان والذي تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه وإعادة الهاتف لأصحابه.

وأكد محافظ القاهرة للسيدة بشرى أن ما قامت به هو عمل ليس غريبًا على المرأة المصرية التي تتميز بالأصالة.

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ووجه محافظ القاهرة بتوفير سيارة إسعاف على الفور لنقل السيدة بشرى لأحد مستشفيات القاهرة وقيام فريق طبي بفحصها وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لها.

وذكرت المحافظة فى بيان قبل قليل، أن السيدة المصابة انتقلت الى معهد ناصر، وتبين اصابتها بكسر بالفقرة الثانية عشر، وجاري مثولها للعلاج.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور لقيام احد قائدي الدراجات البخارية بخطف هاتف محمول من فتاتين أثناء سيرهما بمنطقه العزبة البحرية – بحلوان واثناء محاوله الفتاتين ايقاف المتهم قام بالاصطدام بإحدى السيدات أثناء عبورها الطريق وتمكن من الهرب وتمكن رجال الأمن من تحديد المجنى عليهما وهما آلاء أ، 14  سنة طالبة حلوان، وسما م .12  سنة طالبة، كما تم تحديد خط سير الهروب وتبين أن مرتكب الواقعة احمد ابراهيم ادريس محمد 18 عام عاطل و مقيم عزبه خليل – المعصرة.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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