لايف

محافظ القاهرة يقرر مد العمل بنفقي الأزهر خلال شهر رمضان

لسهولة حركة المرور
عصام عميرة 2:27 م, السبت, 2 أبريل 22 2:27 م, السبت, 2 أبريل 22

شارك الخبر مع أصدقائك

قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة مد مواعيد العمل بنفقي الأزهر خلال شهر رمضان، على أن تكون حركة سير السيارات داخل النفقين يوميًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية بعد منتصف الليل.

وذكرت المحافظة في بيان، انه سيتم غلق النفقين اعتبارًا من الساعة الثانية صباحًا حتى السادسة صباحًا لإجراء أعمال الصيانة والنظافة عدا يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع.. إذ سيستمر العمل بالنفقين خلال شهر رمضان دون توقف على مدار ٢٤ ساعة حتى يمكن استيعاب وتصريف الكثافات المرورية المحتملة خلال أيام الإجازات الأسبوعية .

اقرأ أيضا  خبير يوضح المخاوف من تملك الجامعات الخاصة وطرحها لاحقاً فى البورصة
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

درجات الحرارة اليوم السبت 2-4-2022 فى مصر

عصام عميرة 12:00 ص, السبت, 2 أبريل 22

البنك الدولي : لا توجد أزمة نقص في إنتاج المواد الغذائية بالعالم

أحمد إسماعيل 11:53 م, الجمعة, 1 أبريل 22

الرئيس «السيسي» يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

المال - خاص 11:07 م, الجمعة, 1 أبريل 22

الرئيس الروسي يصدر مرسوما لدفع تكاليف استئجار وشراء الطائرات بالروبل

أحمد إسماعيل 7:38 م, الجمعة, 1 أبريل 22

دار الإفتاء تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان￼

أحمد إسماعيل 7:29 م, الجمعة, 1 أبريل 22

تحويلات مرورية لتوسعة الطريق الدائري.. تعرف عليها

أماني عوض 6:35 م, الجمعة, 1 أبريل 22