محافظ القاهرة يقرر مد العمل بنفقي الأزهر خلال شهر رمضان

قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة مد مواعيد العمل بنفقي الأزهر خلال شهر رمضان، على أن تكون حركة سير السيارات داخل النفقين يوميًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية بعد منتصف الليل.

وذكرت المحافظة في بيان، انه سيتم غلق النفقين اعتبارًا من الساعة الثانية صباحًا حتى السادسة صباحًا لإجراء أعمال الصيانة والنظافة عدا يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع.. إذ سيستمر العمل بالنفقين خلال شهر رمضان دون توقف على مدار ٢٤ ساعة حتى يمكن استيعاب وتصريف الكثافات المرورية المحتملة خلال أيام الإجازات الأسبوعية .